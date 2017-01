Alcalde exhorta a no utilizar armas de fuego en festejos

Torreón, Coahuila

El alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, indicó que habrá cooperación con el Mando Especial para la vigilancia en las calles además y se instalarán filtros para detección de alcohol en conductores el fin de semana.

Hace un llamado a la ciudadanía para que no utilice armas de fuego para lanzar disparos al aire, ya que serán consignados, así como también que tengan precaución con la manipulación de fuegos artificiales.

"Queremos hacer una recomendación para que se lleve a cabo un festejo y post festejo con tranquilidad, el dispositivo tendrá a cerca de mil elementos de todas las corporaciones en resguardo de la ciudadanía".



Estableció que se coordinaron con el Mando Especial de la Laguna, para el operativo, al igual que con la DSPM, Vialidad, además de Inspección y Verificación y habrá filtros de alcoholímetro, serán en total alrededor de mil personas.

"Se trata de orientar más que reprender al ciudadano. Durante el fin de semana se consignarán a las personas que evidentemente representen un riesgo o presenten un grado de agresividad. Se les apoyará y conminará para el regreso seguro a sus viviendas", asegura.

Evitar el uso de armas de fuego ya que representan un riesgo para la población en general.

"Todas las corporaciones tienen la instrucción de estar atentas para atender a todas las llamadas o cuando se detecten los disparos. Habrá vigilancia permanente en los accesos al municipio y colonias".

"A los propietarios de los bares les pide no acceso a los menores de edad ya que se actuará con estricto rigor en este caso. Cuando se detecte a algún ciudadano realizando disparos de arma de fuego se le consignará al Ministerio Público, el permiso cuando se tiene no es de accionarla al aire, este no los exime de culpa", aseguró.









LMG