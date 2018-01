No conocí a modelo argentina asesinada: Axel Arenas

Ciudad de México

El actor Axel Arenas, quien fue acusado por la Procuraduría capitalina de ser el asesino de la modelo argentina Karen Ailén, afirmó que no la conocía ni tenía vínculos con ella.

"Se decía que estudiamos juntos. Karen llegó a México hace dos años. Yo salí de la escuela hace cinco. Hay un comunicado que dice que Karen no estudió en esa institución. No tuve ningún vínculo con ella, no la conocí", dijo en entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula.

El 27 de diciembre, Karen Ailén fue asesinada de un balazo en el Hotel Pasadena ubicado sobre avenida Revolución; el 2 de enero, la Procuraduría informó la detención de Axel, con quien supuestamente la víctima mantenía una relación de amistad, porque ambos estudiaban en una academia de la colonia Roma.

Arenas comentó que la Procuraduría se basó en una suposición e interpretación del número de las placas de un talón del valet, el cual estaba "mal escrito, no era legible, no fue presentado cuando se dio la orden de aprehensión".

La Procuraduría afirmó que actuó conforme al nuevo sistema de justicia acusatorio; sin embargo, Arenas dijo no estar satisfecho con esa explicación, ya que tiene entendido que en dicho sistema se considera a una persona inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero a él le dictaron prisión preventiva.

"Me parece que una disculpa (la Procuraduría) podría dejar claro que se equivocaron y que todos estamos expuestos a un malentendido así. No todos tenemos la fortuna que tuve", dijo.

El 9 de enero, Axel fue liberado, luego de que un juez decidió no vincularlo a proceso. Su abogado presentó pruebas de que el actor estuvo en Colombia del 25 al 31 de diciembre.







jbh