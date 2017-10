Autos sin sistema OBD no tendrán holograma 0: Corte

Ciudad de México

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los vehículos que carezcan del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD) por sus siglas en inglés, y que en su gran mayoría son modelo anteriores a 2006, no podrán recibir el holograma cero para circular todos los días.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala resolvió una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito. Los ministros de la Corte establecieron que los jueces federales ya no podrán conceder suspensiones a los propietarios de vehículos sin OBD, aunque estos pasen las pruebas de verificación.

Con el fallo de la Corte quedaran sin efecto las suspensiones de tribunales federales que durante este año habían resuelto que no importaba el año del vehículo para obtener el holograma cero en la Ciudad de México, siempre y cuando no rebasaran el límite de emisiones que establece el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, aunque los autos no contaran con el Sistema de Diagnóstico a Bordo.

“La suspensión provisional es improcedente contra los efectos de establecer el método de prueba a través del OBD, como factor para determinar las limitaciones de la circulación de los vehículos”, coincidieron la mayoría de los ministros.

El OBD se incluyó como requisito indispensable para otorgar el holograma cero en el Programa de Verificación Vehicular del segundo semestre de 2016 en la Ciudad de México, exigencia que continúa vigente.

