Aumentan condena a ex asesor de Saynez

México

Un tribunal federal aumentó de seis a nueve años y ocho meses de prisión la condena dictada contra el abogado José Gerardo Ortega Maya, ex asesor del ex secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, quien presuntamente fue torturado por militares por no declarar contra el general Tomás Ángeles Dauahare.

El magistrado Jorge Luis Silva Banda, titular del cuarto tribunal unitario en el Estado de México, elevó la condena el 9 de octubre.

La maestra Balbina Karina Ortega Maya, hermana del abogado, dijo a MILENIO que el pasado 20 de octubre entregó un escrito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación —dirigido al ministro presidente Luis María Aguilar—, en el que reseña todas las ilegalidades cometidas contra su hermano durante el proceso por "consigna".

"¿Acaso debería no haber apelado y quedarse con una sentencia condenatoria aun siendo inocente? ¿Acaso ese derecho debía también negársele a él para que de una u otra forma quedara sentenciado con un delito que no cometió y por el que ha pagado con casi seis años de su vida recluido en una prisión federal?", cuestionó.

En 2016 el entonces titular del juzgado segundo de distrito en materia penal de Naucalpan, Alberto Roldán Olvera, emitió sentencia, pero un tribunal de alzada le ordenó reponer el procedimiento, por graves violaciones al debido proceso.

Por esa razón, el 3 de mayo pasado, el nuevo juez segundo, Francisco Javier Munguía Padilla, dictó un nuevo fallo de seis años de prisión, al considerar que el acusado es responsable de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de cartuchos en cantidad mayores a las permitidas, resolución que el litigante apeló.

En el expediente consta que Ortega, yerno del ex secretario de Marina, Luis Carlos Ruano Angulo, denunció que el 3 mayo de 2012 elementos del Ejército y de la PGR lo sustrajeron de su domicilio y le sembraron las armas.

Después lo llevaron a las instalaciones de PGR donde fue torturado por órdenes del teniente coronel Avigaí Vargas Tirado.

En 2014, la Sedena notificó al juzgado segundo que el arma de fuego era una carabina de colección que pertenece al general Tomás Ángeles, de acuerdo con el oficio S-III-1466 que entregó la PGJ militar.

Sin embargo, la PRG aseguró que el 4 de mayo de 2012 la PF Ministerial detuvo a Ortega cuando portaba la carabina calibre .223, marca Colt, matrícula LE030265, modelo Law Enforcement, y una pistola, calibre .38 súper, marca Colt, matrícula CS003028; y que además tenía en su posesión 14 cartuchos útiles calibre .223.