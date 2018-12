Atropellan a menor de edad en Descargue Estrella

Pablo Flores

Un menor de edad fue arrollado por su mismo familiar mientras se encontraban sobre la Avenida Miguel Alemán a la altura del Descargue Estrella.



Cerca de las 9:00 de la mañana se registró el hecho del cual no se reportaron lesiones mayores.



Según testigos una camioneta Nissan de carga fue encendida y puesta en marcha por una mujer de quien se presume es la madre del menor pero no se percató que el menor se encontraba a un costado de la camioneta y fue arrollado.



Después de algunos metros detuvo la camioneta y personas que se encontraban en el lugar ayudaron al menor de edad que quedó atrapado en la parte de abajo de la camioneta.



No se registró la presencia de autoridades de seguridad ni de paramédicos para dar los primeros auxilios y la mujer se iría con el menor en el mismo vehículo.