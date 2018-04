Atrapan y regresan a hábitat a cocodrilo de 150 kilos

Tampico

Un cocodrilo de aproximadamente tres metros de largo y un peso aproximado de 140 kilógramos, fue capturado por elementos de Bomberos de Tampico, en un área verde de la colonia Barandillas luego del reporte que emitió Vanesa Sánchez, vecina del sector.

Dijo la entrevistada que al darse cuenta de que sus perros no paraban de ladrar, salió al patio de su casa, donde con asombro descubrió a “Juancho” que devoraba un tlacuache justo afuera de su vivienda en un área verde.

“La verdad me dio miedo y los vecinos me ayudaron a guardar a mis perros, no se los fuera a Tragar”, señaló atemorizada.

En cuestión de minutos arribaron al lugar los elementos del cuerpo de Bomberos encabezado por, José Juan García Caballero, Mario Martínez y Joaquín Rodríguez, y dirigidos por el comandante, Juan Hernández, quienes sometieron al saurio.

Le amarraron sus patas a su lomo y lo cargaron para subirlo al asiento trasero del camión quien debido a su gran tamaño no cabía y su cola quedó colgando mientras era trasladado de regreso a su hábitat, lo que causó la expectación de las personas que se encontraban en el trayecto inclusive buscaban capturar una imagen con su Smartphone desde sus vehículos en movimiento.

Es el lagarto número15 en lo que va del presente año que se sale de su habitad a colonias aledañas, regularmente por tuberías de agua pluvial que desembocan en el vaso lacustre.

Juan Hernández, comandante de Bomberos comentó que como cada año se incrementa la salida de los cocodrilos en la época de lluvias y contemplan que salgan de su hábitat más de 50 de ellos. Actualmente en la laguna existen poco más de 80 saurios.

“La recomendación de siempre es que cuando vean un cocodrilo nos llamen nosotros estamos capacitados para el manejo de los mismos, y que no se acerquen tanto para que no pongan en riesgo su integridad física”.

