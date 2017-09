Aterrizaje forzoso con éxito en aeropuerto de Coahuila

Saltillo, Coahuila

Con éxito se llevó a cabo un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, luego de que una aeronave presentaraun problema en el tren de aterrizaje.



La maniobra se realizó alrededor de las 2:15 horas de este miércoles, por lo que el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Gobierno, activó los protocolos de emergencia para que se realizaran las maniobras.



En junio una aeronave de la empresa TSM chocó con una maya ciclónica en el aeropuerto de Tampico, donde debió aterrizar ya que se quedó sin combustible y no logró llegar a su destino final que era el estado de Puebla.





Víctor Zamora Rodríguez, titular de la dependencia, se dio cita en el lugar e informó que luego de que el avión de carga despegó del aeropuerto Plan de Guadalupe, con destino a Querétaro, fue que la tripulación se dio cuenta de un desperfecto en el tren de aterrizaje.



Señaló que el avión pertenece a la empresa TSM y transportaba piezas automotrices, debió sobrevolar Saltillo y Ramos Arizpe por un aproximado de 3 horas para terminarse el combustible y poder aterrizar disminuyendo los riesgos.



Como parte del protocolo se cerró la circulación vehicular en el Libramiento Óscar Flores Tapia, en ambos sentidos, que está ubicado a espaldas de la terminal aérea.



Precisó que los 3 tripulantes fueron atendidos por paramédicos de bomberos de Ramos Arizpe, ya que algunos presentaban crisis nerviosa y fueron trasladados a un hospital privado de Saltillo para ser valorados.



"Las maniobras ahorita serán de remover el avión de la pista para no entorpecer las labores mañana y hacer una valoración para ver si no tuvo daños fuertes, pero al parecer no", dijo.



Debido a que el avión sobrevoló la cuidad a baja altura la ciudadanía se alertó y en redes sociales se comenzó a cuestionar sobre la presencia y los motivos de que estuviera en el área sin aterrizar.



Finalmente se conoció que presentaba un problema en el tren de aterrizaje, por lo que mantuvo a la ciudadanía a la expectativa de cómo sería el descenso, afortunadamente todo concluyó con éxito.



dcr