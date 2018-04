Existen 36 quejas contra policías de Torreón

Torreón, Coahuila

La Unidad de Asuntos Internos de Torreón reporta 36 quejas contra agentes policiacos y viales en el primer trimestre del año, de las cuales el 20 por ciento deberá resolverse a más tardar a finales de abril.

“Se han recibido 36 quejas. Esperamos que en los próximos días se resuelvan alrededor del 20 por ciento, pues el plazo máximo para concluirlos es de cuatro meses”, dijo Sergio Lara Galván, secretario del Ayuntamiento.

Explicó que los principales motivos de esos procesos de investigación corresponden a exceso de ejercicios en funciones, la aplicación de una multa de manera inadecuada o el maltrato a un ciudadano.

Recordó también que las quejas en contra de los Gates ya son inválidas porque la corporación pasó a formar parte del Gobierno del Estado.



“Recibimos de la pasada administración en un estatus de inactividad 36 expedientes, de los cuales se dirimieron algunos porque la autoridad fue omisa o los elementos ya no laboran aquí”.

Indicó que hay expedientes que les heredaron de la gestión pasada que ya tienen recomendaciones que derivaron en sanciones administrativas hacia los agentes, aunque ninguna baja.

“Tenemos cinco expedientes en que se emitieron recomendaciones, cuatro están en proceso de concluirse y otros siguen en revisión porque la documentación estaba en el Archivo Municipal”.

“Las recomendaciones fueron amonestaciones y no bajas porque no hemos encontrado elementos suficientes. En ocasiones el ciudadano viene a presentar su denuncia y después ya no le da seguimiento”.

Cuestionado sobre lo ocurrido recientemente cuando el director de Tránsito, Pedro Luis Bernal, fue señalado y exhibido en redes sociales por presuntamente acosar a una ciudadana con el argumento de multarla, explicó que no tuvieron queja al respecto.

“No hubo denuncia de parte del ciudadano y no es competencia de la Unidad conocer el comportamiento de un director de la administración. En ese caso debe ser ante Contraloría o el Tribunal de Justicia Municipal”, finalizó.

rcm