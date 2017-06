Mamá de Valeria duda que el detenido haya sido el asesino de su hija

Ciudad de México

Los datos de la credencial de elector del presunto asesino de Valeria, la pequeña de 11 años asesinada en Nezahualcóyotl, no coinciden con los de la persona que fue ingresada al penal Neza-Bordo y que murió días después, afirmó Jacqueline Ortiz, madre de la niña.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la mujer dijo que el dueño de la combi entregó la copia de la credencial de elector del conductor, José Octavio Sánchez Razo, de 34 años, nacido en marzo de 1983, sin embargo, las autoridades del Estado de México indicaron que el detenido tenía 42 años de edad.

"El dueño de la combi le dio la credencial a mis familiares para que lo presentaran que esa es la persona que traía la combi y no coincide con la edad que ellos dijeron que tenía"



"El dueño de la combi no me ha asesorado si realmente es el asesino, la credencial de elector del asesino nos la mostraron, el dueño de la combi le dio la credencial a mis familiares para que lo presentaran que esa es la persona que traía la combi y no coincide con la edad que ellos dijeron que tenía", señaló.

Además, dijo que aún faltan elementos por clarificar, pues no se investigó a la checadora de la ruta quien era responsable de confirmar que todos los vehículos llegaran a su destino.

Jacqueline Ortiz aseguró que el dueño de la combi tampoco ha proporcionado más información sobre el conductor de la unidad y ella o sus familiares no han sido contactados por los concesionarios de la ruta 40 ni las autoridades del Estado de México, como el secretario de Movilidad Edmundo Ranero o el gobernador Eruviel Ávila.

"Desgraciadamente hay muchas cosas volando. No se ha investigado a la checadora de la ruta, porque tuvieron una negligencia, omitieron ese dato (...) están los checadores, está el dueño de la combi, están las cámaras de C4, está la negligencia de los patrulleros que no hicieron su trabajo", dijo.

La pequeña desapareció el jueves 8 de junio, alrededor de las 5 de la tarde, cuando su papá la envió a casa en una combi de la ruta 40 en Nezahualcóyotl mientras él seguía al vehículo en bicicleta.

La unidad desapareció y la pequeña fue encontrada sin vida al día siguiente.

Valeria, de 11 años, fue víctima de violencia sexual y murió asfixiada. Su cuerpo fue hallado dentro del vehículo.

Días después, las autoridades anunciaron la captura de José Octavio Sánchez Razo, presunto asesino de la niña, quien fue ingresado al penal Neza-Bordo y días después las autoridades informaron que el hombre se suicidó en su celda.





