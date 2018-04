Tiroteo en Torreón relacionado a peleas de gallos

Saltillo, Coahuila

El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que no se va a retroceder en materia de seguridad, en este sentido sostuvo que no se permitirán casinos, ni las apuestas en Coahuila.

El mandatario estatal comentó que se investiga el tiroteo que se registró en un restaurante de Torreón, donde una persona perdió la vida, señalando que es un hecho que este relacionado con actividades prohibidas en Coahuila, como las peleas de gallos y carreras de caballos.

“No quiero decir que ese fue el tema, pero la investigación sigue, no tenían nada que ver con nuestro estado, sin minimizarlo porque es un hecho ocurrido en Coahuila, se está investigando, pero cuando hay este tipo de actividades hay riesgo y hay intereses mucho más potenciales que los de una sociedad trabajadora”, comentó.

“Lo que nos deja como Gobierno es que hemos estado haciendo bien las cosas, que no voy a permitir la entrada de casinos, no voy a permitir las apuestas en nuestro estado y sobre todo no vamos a retroceder en lo que ha sido benéfico para Coahuila”, agregó.

Reiteró su compromiso de combatir todo acto delincuencial que se registre dentro del territorio Coahuilense, con todo el peso de la institución, para que no ocurran este tipo de actos.

Indicó que hay alerta permanente, se mantienen los filtros de seguridad, pues son parte de la estrategia.

De igual manera los puestos de control del Ejército Mexicano y los recorridos por las carreteras y caminos con las Bases de Operación Mixta, con los tres órdenes de gobierno, son permanentes.