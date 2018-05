Asesinato de colombiano en Viaducto, por actividades ilícitas: Amieva

Ciudad de México

El secuestro de dos colombianos que derivó en el asesinato de uno de ellos sobre los carriles centrales de Viaducto a la altura de la calle Anáhuac, en la colonia Roma Sur, está relacionado a "actividades ilícitas" aseguró el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.

En entrevista, el funcionario indicó que mantienen contacto permanente con el Instituto Nacional de Migración para identificar a los extranjeros que están cometiendo crímenes y en su caso juzgarlos pero con todas las garantías que les asisten.

"Se está haciendo la integración de la carpeta de investigación, refiere la persona que hubo lo que hemos comentado, un tema de una actividad ilícita que está sujeta a investigación... Al parecer son hechos relacionados con actividades ilícitas en la ciudad", dijo.

Explicó que no se quiere estigmatizar a ninguna nacionalidad en la capital, pero dejó en claro que no se va a permitir que lleguen personas extranjeras a la ciudad de México a delinquir.

En este sentido, mencionó que la ciudad es un destino turístico por excelencia y apoya la visita y hasta permanencia de personas de otros países.

"Lo que sí no estamos de acuerdo, no permitimos, es que vengan aquí a delinquir, ya habíamos señalado anteriormente que estas personas cuando llegan no llegan solas, tienen aquí algún tipo de contacto que les indica en dónde pueden delinquir, qué actividad ilícita pueden realizar y dónde se proveen de armas o generan este tipo de reuniones", abundó.

Amieva evitó dar más detalles sobre el caso y se limitó a decir que la persona que sobrevivió al secuestro está en proceso de investigación pero recordó que en este caso "median las armas de fuego y los esquemas de alguna actividad ilícita"

"Nosotros vamos a seguir con nuestros operativos, con nuestros esquemas de investigación e información que les daremos a conocer a todos", agregó.

Los hechos se originaron ayer en un restaurante ubicado en la calle Juan E. Hernández y Dávalos, colonia Algarín, cuando los colombianos fueron sorprendidos por varios hombres que llegaron armados para subirlos en dos vehículos: un auto compacto y una camioneta marca Lincoln, color vino.

En tanto, en la colonia Obrera policías preventivos rescataron al otro agraviado que se encontraba lesionado en el auto compacto, marca Tiida.