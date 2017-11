Asesinan a un hombre de un balazo en la cabeza en Tlajomulco

Guadalajara

La madrugada del domingo, fue asesinado de varios balazos un hombre en calles de la colonia Lomas de Tejeda, en Tlajomulco de Zuñiga.



El asesinato tuvo lugar frente a la unidad deportiva de la mencionada colonia. La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, fue agredido por sujetos desconocidos de los cuales no se tienen datos porque no hubo testigos del asesinato.



Los vecinos fueron quienes llamaron al 911 tras escuchar detonaciones de arma de fuego, tras el reporte de la emergencia, policías y paramédicos de la Cruz Verde arribaron al sitio.



Los técnicos en urgencias médicas confirmaron el fallecimiento de la persona que tenía una herida de bala el cráneo. En el sitio se encontró un casquillo pero la policía no informó de que calibre.



Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y la identidad de la persona que pereció. Agentes del área de homicidios de la Fiscalía General del Estado, tomó conocimiento de lo sucedido

