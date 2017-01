Hombres armados asaltan negocios en Monterrey

Monterrey

En menos de media hora unos sujetos armados perpetuaron un doble asalto en negocios ubicados en la colonia Fomerrey 51, en el municipio de Monterrey.

En el primer negocio, localizado en la calle Octante, uno de los sujetos ingresó con un arma de fuego, amagó a una empleada y la sometió, para después apoderarse de un monto de 8 mil pesos en efectivo.

Aparentemente, antes de que se diera a la fuga con su cómplice, se escuchó un estruendo muy parecido al de un disparo, y podría ser que el ladrón haya resultado lesionado con la misma, ya que se encontraron manchas semánticas pertenecientes a él.

En menos de media hora hubo otro asalto en calles aledañas , sobre Corona Audal, en una tienda de abarrotes.

Presuntamente realizado por los mismos delincuentes.

Además de robar la tienda, también asaltaron a los empleados de una distribuidora del establecimiento.

El monto de lo robado aún no es revelado por la Policía de Monterrey.

Cabe destacar que los afectados de la distribuidora comenzaron a perseguir a los delincuentes, quienes según testigos se encontraban intoxicados.

Los afectados continuaron la persecución, a pesar de que los delincuentes disparaban en contra de ellos, hasta que finalmente los asaltantes se dieron a la fuga cuando se subieron a un automóvil compacto de color negro, donde eran esperados por otros sujetos.

A pesar de que se efectuaron detonaciones, no se reportaron lesionados.

La Agencia Estatal de Investigaciones inició las averiguaciones correspondientes para lograr la identificación de los asaltantes y de sus cómplices.

Asaltan a empleados en restaurant de Guadalupe

Dos delincuentes asaltaron un restaurante en la colonia Santa María, no se reportaron lesionados y no lograron robar dinero en efectivo, pues todavía no contaban con las ganancias del día.

A pesar de no lograr sustraer dinero en efectivo, los asaltante despojaron de sus pertenencias a los trabajadores que se encontraban en el lugar para iniciar su turno.

La autoridad de Guadalupe tampoco logró aprehender a los delincuentes.

Con información de Yadith Valdez