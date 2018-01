Matan a conductor y después queman la unidad en la GAM

Ciudad de México

Eran las 16:40 de este viernes, cuando dos sujetos abordaron la unidad de transporte público de la Ruta 18 como cualquier pasajero en la zona del Estado de México limite con la Ciudad de México.

El vehículo avanzó varias calles, de pronto los dos hombres se levantaron sorpresivamente de sus asientos, cuando el camión con número económico 128 y matricula 0180183, viajaba sobre la avenida Brecha de Chiquihuite y Rosario Castellanos, colonia Palmatitla, delegación Gustavo A. Madero.

"¡Bájense todos o aquí se los cargó la chingada!", gritaron los sujetos, según informaron los testigos; posteriormente uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma, mientras el chofer se detuvo y tras los gritos los pasajeros bajaron de la unidad.

Antes de que los usuarios pudieran alejarse del camión, observaron como los sujetos le dispararon al conductor, Miguel Hernández, quien horas más tarde fue identificado por el dueño de la unidad de transporte público.

"Después que le dispararon al conductor, rociaron el camión con gasolina, el otro que no traía el arma sacó gasolina y la roció en el camión, luego se bajaron; ya no los vi por que el camión se empezó a incendiar y me alejé", comentó a uniformados una mujer que viajaba en la unidad.

En segundos el camión quedó incendiado en su totalidad con el conductor a bordo; cuando vecinos y pasajeros que viajaban en allí, intentaron ayudarlo, las llamas ya se encontraban en toda la unidad.

Minutos más tarde, bomberos de la Ciudad de México llegaron al punto y sofocaron las llamas que quedaban, por el conductor ya nada pudieron hacer.

De acuerdo con los pasajeros no se trató de un asalto, únicamente se les pidió que bajaran del camión, por lo anterior autoridades ya investigan los hechos para tratar de esclarecer el homicidio, por ahora el móvil principal es una extorsión contra de los conductores de la ruta.

Aproximadamente a las 8 de la noche, Peritos de la PGJ Capitalina arribaron al lugar y luego de realizar las investigaciones correspondientes retiraron el cuerpo, el cual fue trasladado hasta la coordinación territorial de GAM-1, al igual que la unidad calcinada.

Familiares de la víctima pidieron a los curiosos no grabar lo que ocurría en el lugar.

"Por favor no graben, respeten, somos sus familiares; hoy fuimos nosotros, pero pudo ser su hermano, su padre, su esposo o su amigo", gritaron a los presentes, mientras Peritos retiraban el cuerpo.