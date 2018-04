Aplaude Vertebra propuesta de ampliar Ecovía y Aeropuerto

Monterrey

Vertebra Nuevo León dio la bienvenida a las propuestas de José Antonio Meade para ampliar la Ecovía y el Aeropuerto, ante la demanda de transporte en el estado.

Gilberto Marcos Handal, recién electo presidente del organismo, dijo vía telefónica que espera que el aspirante presidencial cumpla ambos planteamientos.

Indicó que el tema será de dónde provendrán los recursos para cristalizar los proyectos.

"A eso no hay que pararle nunca porque siempre hace falta, la ciudad ha crecido a un ritmo muy acelerado y hay más demanda de transporte.

"El tema aquí es que no nos vengan con promesas que no nos vayan a cumplir y no hablo de sólo ese candidato sino de cualquiera; ese es el tema (los recursos) el costo beneficio de una Ecovía, es una necesidad primaria de una ciudad como Monterrey", dijo.

En su visita a Monterrey este miércoles, el candidato a la presidencia por la coalición Todos por México propuso la ampliación del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo y dos líneas más de la Ecovía.