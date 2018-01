Beltrones promueve amparo contra posible captura

Ciudad de México

El ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, promovió un amparo para evitar ser aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, como parte de la investigación que se inició contra el ex gobernador de esa entidad, César Duarte, y ex colaboradores por presuntamente triangular recursos públicos.

La demanda de garantías quedó registrada bajo el número de expediente 1110/2017, en el juzgado Cuarto de Distrito de la Ciudad de México y fue admitida el 27 de diciembre de 2017.

Aunque el amparo fue aceptado por el juzgado Cuarto de la Ciudad de México, al priista no se le concedió la suspensión que evite su captura o presentación



Sin embargo, al priista no se le concedió la suspensión que evite su captura o presentación.

De acuerdo con los registros judiciales, Beltrones pidió la protección contra cualquier orden de aprehensión, comparecencia y citatorio, además de que se le permita tener acceso a cualquier carpeta de investigación u averiguación previa que obre en su contra.

Adicional a esto, la defensa solicitó la reserva de datos personales, es decir, que el nombre del ex legislador federal no aparezca la lista de acuerdos.

María Dolores Núñez Solorio, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, pidió al también ex gobernador de Sonora que aclare si los actos que reclama derivan de la carpeta de investigación 1/16-UIESP, especificando la denominación de la autoridad responsable a quien le atribuye la integración.

Por su parte, en un escrito firmado por el apoderado de Beltrones, éste manifestó que por el momento no solicita la suspensión de los actos reclamados.





