AMLO recibirá seguridad en ruinas: Alfonso Durazo

Liliana Padilla

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador "recibirá una seguridad en ruinas2, por lo que se necesitará el apoyo de todos los sectores para combatir la violencia, afirmó Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad.

Anunció que a partir del primero de diciembre iniciará un programa de profesionalización de las policías en el país para comenzar el retiro paulatino del Ejército de las calles.



Al inaugurar el foro de pacificación Escucha Morelia, en Michoacán, Durazo dijo que las propuestas de la ciudadanía serán la guía en materia de seguridad durante el gobierno de López Obrador, pues "juntos vamos a avanzar en este proceso de pacificación y reconciliación nacional".

“El próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas y eso habla de la dimensión, del reto, que tendremos que enfrentar y sin eludir la responsabilidad; les digo a ustedes que no será posible resolver de fondo el problema de la inseguridad si el gobierno avanza solo”, afirmó.

Agregó que el gobierno entrante busca alcanzar justicia y garantizar seguridad mínima a la población, por lo que se comprometió a acompañarlos en la búsqueda de una solución integral a la violencia.

Te recomendamos: Alfonso Durazo pide a sociedad reclamen al próximo gobierno si no cumple

“Tengan la certeza que venimos a escuchar, a recoger sus propuestas, que luego sistematizaremos, analizaremos y convertiremos en políticas públicas y en un programa de pacificación y reconciliación nacional”, aseguró.

​

El senador electo y propuesto para encabezar la Secretaría de Seguridad anunció que habrá un programa emergente de capacitación que busca duplicar la capacidad para formar cuadros policiales, pues es la única vía responsable para retirar al Ejército de las calles.

Dijo que una estrategia fundamental para acabar con la inseguridad pasa por erradicar la corrupción en los cuerpos de seguridad, y afirmó que "no hay crimen organizado en el país que no avance de la mano de la protección policial, pero no hay protección policial al crimen organizado que no esté amparado o patrocinado por un alto político o por un alto funcionario público".

Por eso, explicó, parte de esa profesionalización de los policías en el país es el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas, por lo que entre otras acciones, se buscará imitar los mejores modelos de ascenso para los policías.

Cuestionado sobre el rechazo de las víctimas a otorgar el perdón, aclaró que este acto personal no tiene consecuencias jurídicas.

"Puede tenerlas pero no estarían vinculadas al perdón de la víctima. Perdón no será vía para la impunidad solo para sanar internamente", aclaró.