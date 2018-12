AMLO: proyecto en Santa Fe no va sin el aval de Sheinbaum

Jannet López Ponce

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el desarrollo inmobiliario que se pretende construir en el Campo Militar 1F de Santa Fe no se hará sin el consentimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum, sin embargo el proyecto será sometido a consulta pública para que los ciudadanos tengan la última palabra.



Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno, advirtió que dicha consulta no tendrá sentido porque el proyecto "es inviable", ya que 70 por ciento del predio donde se pretende construir el complejo es "área protegida".



Ante las preocupaciones por los problemas viales y de abasto de agua que puede generar el desarrollo inmobiliario en esa zona, López Obrador señaló que ya analizan la posibilidad de disminuir el espacio de urbanización de 30, como era la idea original, a 15 hectáreas de las 100 que quedarían libres.



Señaló que el acuerdo es que en un mes tengan el proyecto final para que la ciudadana lo conozca, y de ahí someterlo a una consulta pública. No obstante, insistió en la importancia de construir estos departamentos, pues los recursos que deriven de su venta o alquiler permitirán construir al menos 80 instalaciones en los estados para que la Guardia Nacional opere.



La urbanización del predio de Sante Fe, propiedad de la Sedena, es "inviable", aseguró Mancera, ya que "cuando menos" 70 por ciento de esta zona está protegida, por lo que antes se deberá cambiar el uso de suelo.



"Se tendrá que hacer una modificación, un estudio jurídico y ambiental para ver hasta dónde podría ser mayor la obra", señaló.



El senador perredista recordó que "todo el mundo" estaba en contra del proyecto, pese a que el Ejército nunca le planteó al gobierno capitalino la idea de levantar un desarrollo en especial.



Recordó que el ahora coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, el legislador Gerardo Fernández Noroña y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, fueron los principales críticos del proyecto hace un par de años.



INNECESARIA



Al conmemorar el Día del Policía, Sheinbaum consideró que en Ciudad de México no será necesaria la vigilancia de la Guardia Nacional, y que solo tendrán coordinación de inteligencia y operativos.



Respecto a este cuerpo que asumirá labores de seguridad, el Presidente sostuvo que no buscan “militarizar, avasallar o imponer la fuerza”, y criticó que aquellos que hoy se oponen a su creación “se quedaron callados ante las masacres” perpetradas en gobiernos anteriores.



CLAVES



LOS DEPAS

El miércoles pasado MILENIO informó que el gobierno prevé fondear la Guardia Nacional con la venta de departamentos de lujo.



EL TERRENO

Dichos inmuebles serían construidos en los terrenos que ocupa actualmente el Campo Militar 1-F y la fábrica de armas.



SE VINO ABAJO

El proyecto en Santa Fe fue presentado durante el gobierno de Enrique Peña, quien finalmente desistió.



PROBLEMAS

Aunque el Presidente dio detalles del plan, Claudia Sheinbaum alertó de graves problemas.



Con información de: Silvia Arellano y Alberto Valiente.