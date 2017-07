Tras la amenaza de reos asesinan a otro custodio

Salinas Victoria

Un celador del penal de Apodaca fue ejecutado a bordo de un camión urbano, en el centro del municipio de Salinas Victoria, a dos semanas de que los custodios de este Cereso fueran amenazados por reos tras una riña.

La víctima fue identificada como Aarón Marcial García, de 38 años, quien quedó en uno de los asientos del camión de la Ruta Mina con el número económico 235.

Los hechos sucedieron en el centro de Salinas Victoria, cuando el urbano llegaba a la central camionera de la citada ruta.

Se informó que el custodio al salir de su turno en el penal abordó el camión Ruta Mina, y su agresor subió y se sentó a su lado.

Para cometer el crimen, el desconocido esperó hasta que el urbano arribó a la central de camiones ubicada en el cruce de Zaragoza y Morelos, en el municipio conurbado, se paró del asiento, sacó la pistola y disparó en la cabeza al celador.

Posteriormente, bajó de la unidad y ya era esperado por los tripulantes de un auto en color negro para darse a la fuga.

La Policía Ministerial llegó al sitio e inició las investigaciones de los hechos; junto al cuerpo, fue localizada una mochila en donde llevaba su uniforme y otras pertenencias.

El pasado 13 de junio, otro custodio, pero del penal del Topo Chico, fue asesinado cuando viajaba en un camión urbano de la Ruta 50.

Y un mes antes, otro celador del Cereso de Apodaca fue ejecutado abordo de un camión de la Ruta 209, cuando circulaba por calles de la colonia Obrerista, en Monterrey.

En otro caso, en abril, cuando bajaba de un transporte público en Escobedo, otro custodio de Apodaca fue baleado por los tripulantes de una camioneta Escape y quedó gravemente lesionado.

MILENIO Monterrey publicó que fue hace dos semanas tras una riña en la que participaron 100 reos del Cereso de Apodaca cuando se amenazó a los custodios.

En esa ocasión los prisioneros dijeron que aunque los elementos de seguridad de la cárcel usaran algo para taparse la cara, los tenían identificados y los asesinarían como a sus otros dos compañeros, que habían sido ejecutados abordo de camiones urbanos.

* * *



GOBIERNO

'Blindarán' trayecto de penales a casas

Al registrarse la ejecución de otro celador en un transporte público, el tercero en los últimos dos meses, el gobernador Jaime Rodríguez anunció que se les blindará y protegerá en el trayecto de los penales a su casa.



Señaló que ya dio instrucciones a la Dirección del Sistema Estatal Penitenciario para proteger a los custodios, ya que es más riesgoso modificar el esquema de trabajo dentro de los penales de manera que no tengan contacto directo con los presos.



“No quiero prejuzgar, ni predisponer, pero tenemos que hacer algo, porque estos dos casos ya no son coincidencias; para que los custodios no tengan riesgos de su casa al penal tenemos que darle protección y he dado instrucciones para buscar la manera de protegerlos y cuidarlos.



“Desalienta a aquellos que quieran ser custodios y esto me preocupa, que vayan y vengan en transporte público (...) pero tener un trasporte colectivo genera riesgos”, dijo.



3 MUERTOS

Son blanco de la delincuencia organizada

Por quinto mes consecutivo los celadores o ex celadores de los centros penitenciarios de Nuevo León son el blanco de la delincuencia organizada.



Con la ejecución de uno en un camión en Salinas Victoria, de marzo a la fecha ya suman 3 custodios fallecidos; todos ellos ejecutados a bordo de unidades del transporte urbano.



Este tipo de ataques empezaron el 31 de marzo, cuando un grupo de pistoleros ingresaron a la casa de un ex jefe de Seguridad del penal de Cadereyta y, al no encontrarlo dispararon contra su esposa.



Luego, el 14 de abril, en Escobedo, un celador del penal de Apodaca, de 59 años, fue atacado al bajar de un camión de la Ruta 209, resultando herido.



Para el 12 de mayo los ataques se volvieron más certeros y un celador fue asesinado a balazos a bordo de un Ruta 209, en Monterrey. En tanto que el 13 de junio, mientras iba como pasajero de un Ruta 50, un celador del penal del Topo Chico fue asesinado.



ESCOBEDO

Decomiso en el Tutelar termina en riña



Un conato de riña se registró este jueves al interior del Centro de Internamiento y Adaptación para Menores, en Escobedo, lo cual generó la movilización de oficiales de las diferentes corporaciones policiacas.



El hechos presuntamente fue causado porque desde el exterior lanzaron paquetes con droga y celulares y los custodios los decomisaron, según el reporte preliminar de las autoridades.



Fue cerca de las 18:20 cuando trascendió el incidente que alteró a los internos y se mostraron agresivos con los celadores, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de elementos de la Fuerza Civil.



El hechos sucedió cuando un grupo de internos se encontraba en una zona habilitada para hacer ejercicios y sus cuidadores al darse cuenta de la caída de los paquetes extraños los decomisaron, lo cual enfureció a los reos.



El disturbio provocó el despliegue de elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Ministerial al citado centro.