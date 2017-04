Duarte llegará a un penal de máxima seguridad: abogado

Ciudad de México

Cuando sea extraditado, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, llegará a un penal de máxima seguridad en México, explicó su abogado defensor Alejandro Jaimes.

Afirmó que Duarte aún no decide si aceptará o no ser extraditado y que la audiencia de hoy será únicamente informativa, pues el gobierno mexicano no ha entregado la solicitud formal de extradición a las autoridades guatemaltecas.

"Sabemos que por el tema, somos conscientes que lo más cierto es que llegue a un penal de máxima seguridad federal", informó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Jaimes desconoció al abogado Rodrigo Sandoval, quien afirmó que el ex gobernador aceptaría la extradición para que el proceso fuera más rápido, y dijo que Duarte de Ochoa asistirá hoy a una audiencia meramente informativa.

"Estamos todavía en espera de que se formalice la solicitud. Ahorita es una solicitud provisional con fines de extradición, pero no lo ha formalizado. Hasta que no formalice es que vamos a proceder a definiciones", detalló.

El abogado dijo que decir que aceptarían allanarse fue una manifestación precipitada pues por el momento únicamente existe una solicitud de detención provisional con fines de extradición, pero no ha sido entregada la solicitud completa para que Javier Duarte sea entregado a las autoridades mexicanas.

"La acusación allá nada más ante los tribunales será depurar si es legal esa petición de extradición, si nosotros vemos que todo esto es así, veremos la conveniencia de combatirla o de allanarnos, ahora no podemos definir", afirmó.





ALEC