Alberto Elías Beltrán sustituye a Cervantes en PGR

Ciudad de México

Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, asumió el despacho de la Procuraduría General de la República tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Beltrán atenderá la resolución de los asuntos a cargo del procurador y quedarán bajo su supervisión y mando.

El subprocurador es quien ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciar los procesos de extradición contra ex gobernadores que hoy enfrentan procesos penales en prisón.

TE RECOMENDAMOS: Cervantes renuncia a PGR



Otros ex mandatarios están a la espera de ser entregados a nuestro pais, como Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo y Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, acusado en México y Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

"Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, asume funciones por suplencia y, por ende, el despacho de la gestión institucional", informó la PGR en un comunicado.