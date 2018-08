Acusan lucro con el caso "calcetitas rojas"

Alejandra Gudiño

Familiares y activistas censuraron que una televisora tomara el caso de “Lupita”, la niña de las “Calcetitas Rojas”, asesinada el 18 de marzo del 2017 en Nezahualcóyotl, como parte de uno de los capítulos de la serie "La Rosa de Guadalupe", pues consideraron poco ético llevar a la “parodia y con morbo un evento que ha afectado mucho a la familia", ante lo cual anunciaron acciones legales.

En una carta dirigida a la opinión pública y a medios de información, la activista Frida Guerrera, quien siguió el caso hasta lograr la identificación y dar con los responsables del crimen, así como la abogada Daniela Meléndez y Marina Pichardo, tía de “Lupita”, lamentaron que la televisora, “quien en su momento nos ayudó con entrevistas sobre el caso, permita que el feminicidio sea usado, sin autorización alguna por parte de la familia o de la representación legal”, en un programa que raya en la parodia y en el cual su caso puede interpretarse como algo “irreal” o que no fue verídico o con morbo”.

“El tema del feminicidio pocas veces es tratado en grandes medios, invisibilizando a la mayoría de ellos. El feminicidio infantil nos parece un tópico altamente grave en nuestro país, es increíble que en Europa el caso haya causado indignación 'La fillette aux chaussettes rouges, symbole des féminicides au Mexique' (en español: la niña con calcetines rojos, símbolo del feminicidio en México). Y que en este país la niña sea llevada a la pantalla chica como un capítulo de “telenovela”, expresaron las inconformes.

Destacaron que “era de esperarse que no manejaran nombres reales que involucraran a la familia, que no autorizó nada, y con esto pretender hacer pasar el capítulo como si no tuviera nada que ver con la realidad.

Sin embargo, obviaron que al llamarlo: ”Calcetitas Rojas” se están refiriendo a Lupita, sin tener la más mínima consideración con la familia de la niña y sin respetar el proceso legal en el que se encuentra”, sostuvieron en la misiva.

Agregaron que aunque el capítulo televisivo “estuvo enfocado a jóvenes, sin medir el daño se atreven a mencionar el nombre real de Lupita. Aunque manejan el nombre de una niña viva Florecita, hacen referencia a quien en vida sufrió y esto no es otra cosa que revictimización de Lupita y su familia”.

Mencionaron que creen en "la libertad de expresión, y la defendemos como medio, familia, abogada y ciudadanas que somos, pero hacemos un llamado a la empresa para que retiré dicho capítulo ya que, en lugar de informar, le resta seriedad a la terrible realidad que se padece en este país”.

En este sentido, remarcaron que “54 niñas han sido asesinadas en condiciones similares durante 2018. Los feminicidios no son historias de la Rosa de Guadalupe”.

SGCF