Dos acusados de desfalco en Sonora facturaron “taxi” aéreo

México

La aeronave Cessna 401, matrícula XB-SHW, que generó polémica luego de ser utilizada por el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y cuatro de sus colaboradores para transportarse de Sonora a Nayarit, tiene una historia compleja.

El avión pertenece a la señora Elvira García Pacheco, pero la factura por 76 mil 560 pesos a Morena fue expedida por la empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos SA de CV, es decir, facturó un servicio prestado por una aeronave que no le pertenece.

De acuerdo con Alfonso Durazo, propuesto para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, él contrató el servicio aéreo del Cessna 401, modelo 1968, identificada con una matrícula de tipo comercial.

La Ley de Aviación Civil detalla que las matrículas que empieza con XB, como la de la nave contratada por Durazo, son consideradas transporte aéreo privado, pues los de servicio público deben tener matrículas que inician con XA.

La empresa es administrada por Gerardo Andere García, hijo de la señora García Pacheco, y es copropietario de Servicios y Reparaciones Aeronáuticos SA de CV, junto con su padre, Gerardo Moisés Andere Sahuayo, esposo de la dueña del avión. Ambos son propietarios de 95 por ciento del paquete accionario y tienen pendientes de carácter penal.

Gerardo Moisés Andere Sahuayo tuvo abierto el expediente 195/2013 en el juzgado tercero de primera instancia penal, radicado en Hermosillo, Sonora.

Mientras que Gerardo Andere García tuvo que ampararse contra una orden de aprehensión por el presunto desvío de 750 millones de pesos cuando fue director general de Crédito Público de Sonora, durante los seis años de administración del panista Guillermo Padrés.

Esos 750 millones de pesos debían destinarse a pagar un crédito otorgado por BBVA, pero el pago nunca se efectuó, pues los recursos fueron desviados, presuntamente, para pagos de cadenas productivas.

El daño patrimonial que se le reclama al dueño de Servicios y Reparaciones Aeronáuticas es por 65 millones de pesos.

Andere García es uno de los acusados de ser, en gran parte, responsables del endeudamiento irregular y diversos desvíos durante la administración de Padrés.

El 26 de abril de 2017 fue liberada una orden de aprehensión en su contra por el delito de ejercicio indebido de servicio público.

El 24 de mayo de ese mismo año se presentó bajo los efectos de una suspensión de amparo, respecto de la orden de aprehensión, para rendir su declaración preparatoria.

El 31 de mayo de 2017 se dictó en su contra el auto de formal prisión por ejercicio indebido de servició público, delito por el cual actualmente está sujeto a proceso en libertad gracias a la suspensión 568/2017 otorgada por el juez cuarto de primera instancia de lo penal en la ciudad de Hermosillo.

CERCANÍA CON LA FAMILIA

Fernando García Pacheco, hermano de la dueña de la aeronave, y cuya cercanía con Alfonso Durazo es de dominio público, es al parecer el enlace del “alquiler”.

García Pacheco, ex priista y también ex dirigente del Partido Verde en Puerto Peñasco, Sonora, decidió integrarse a Morena, con el argumento de la importancia de militar en una tercera fuerza en la región, pues asegura que los partidos tradicionales como el PRI y el PAN han sido rebasados por las exigencias de la ciudadanía y porque son partidos que no saben gobernar.