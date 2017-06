Acusaciones imprecisas, vagas e irrisorias: Duarte

México

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones que formuló en su contra la administración de Miguel Ángel Yunes, las cuales calificó de “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas” y que derivaron en dos órdenes de aprehensión libradas por el juez de Xalapa.

En la audiencia en el tercer tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, bajo la dirección del magistrado Saúl Martínez, el ex mandatario declaró: “He determinado allanarme para enfrentar la justicia en mi país. Acepto la extradición que el gobierno (veracruzano) fallido está haciéndome”.

Al respecto, la PGR señaló que Duarte no será entregado en extradición hasta que se lleve a cabo la audiencia del 4 de julio, en la que el reclamado podrá también allanarse a su entrega.

Indicó que el quinto tribunal de Guatemala resolverá sobre la procedencia de la solicitud por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La audiencia en el tercer tribunal de sentencia estuvo relacionada con las dos órdenes de aprehensión del fuero común, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Duarte acusó que el gobierno de Yunes utilizó recursos públicos para que funcionarios de su administración viajaran a Guatemala para notificarlo de las imputaciones, gastando recursos del erario “con dos acusaciones que son irrisorias”.

Tras escuchar a Duarte, el magistrado Saúl Martínez determinó suspender el trámite del procedimiento de extradición y solo ordenó su detención provisional.

Además pidió aguardar hasta el 4 de julio, cuando el tribunal quinto de sentencia se pronuncie de manera definitiva sobre la extradición.

La defensa legal de Duarte arremetió contra Yunes. A través de un comunicado, los abogados se preguntaron: “Si lo que se dice (Yunes) del ex gobernador fuera cierto, ¿por qué no incluyeron la mentira consistente en que supuestamente privó de medicamentos a niños? La razón es obvia: quiso manipular a la opinión pública y hoy no tuvo los pantalones de sostener semejante sandez”.

Al respecto, el gobernador de Veracruz aseguró que “Duarte está en la cárcel porque yo lo investigué y denuncié; de otra forma, estaría libre y disfrutando de lo que se robó.

“La extradición es apenas el primer paso. Se trata de que pague con cárcel y que devuelva lo que se robó”, publicó en Twitter.

Por su parte, el titular de la Fepade, Santiago Nieto, dijo que una vez que Duarte ingrese a México, se cumplimentará la orden de aprehesión por los presuntos delitos electorales durante los comicios pasados.

Hoy, un juez de control resolverá si libra una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, quien fue acusado del delito de peculado electoral por 14 millones 609 mil pesos.

Ayer, cuatro ex servidores públicos fueron vinculados a proceso acusados del mismo delito, entre ellos, Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda; Miguel Ángel Mezquitic Aguirre y Jesús Oliva Arzate.