27 personas murieron en carreteras de Jalisco en vacaciones de invierno

Guadalajara

Un total de 27 personas perdieron en la vida en accidentes carreteros durante el periodo vacacional de invierno, informó el Mayor Trinidad López Rivas, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.



En rueda de prensa el funcionario señaló que la carretera con más incidencias mortales es la ubicada en la región sur, es decir, la que conduce a los municipios de Zapotlán de Badillo, Zapotiltic, Gómez Farías, Zapotlán el Grande y Atoyac, donde se reportaron 10 fallecimientos en percances viales, así como 4 choques y 2 volcaduras.



En la Costa Sur, se informó del descenso de 3 personas en percances viales, una más resultó lesionada por caída de motocicleta y 2 choques.

En la región Ciénega, fueron 55 choques, 98 lesionados y dos occisos.



Trinidad López Rivas dijo que en muchos de los percances se ven involucrados jóvenes por su falta de experiencia para conducir: “reitero, muchas veces no conocen la carretera y además, hay mucha gente joven que maneja vehículos sin la experiencia necesaria, definitivamente creo que las dependencias de gobierno estamos haciendo nuestro trabajo pero no toda la gente nos escucha, mientras que los padres de familia no eduquen a sus hijos a que realmente se enseñen a manejar, no solamente es echar para adelante el vehículo, si no que sepan el riesgo que implica meter el acelerador”.

También se realizaron 62 abanderamientos, 89 apoyos a vehículos que sufrieron fallas mecánicas, 43 apoyos a automotores varados, se brindaron 79 atenciones a lesionados, 20 accidentes con volcaduras, 23 servicios médicos a enfermos en carreteras, una persona falleció ahogada, se sofocaron 20 incendios en pastizales, 16 conflagraciones en viviendas y 3 fugas de gas.

Por otro lado, el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, se ha sostenido reuniones con empleados de jornaleros para mejorar sus condiciones de trabajo, esto tras el accidente donde perdieron la vida 9 personas en el Grullo.



“Hemos tenido reuniones ahí con jornaleros, en Cihuatlán, hay periodos que por la agricultura hay mucha gente que va a trabajar de otros estados y a veces duermen en el campo, estamos trabajando nosotros con ellos, con los patrones para que les den donde vivir, donde refugiarse y sobre todo atención pre hospitalaria”.

