Defensa de Javier Duarte arremete contra Yunes

Ciudad de México

La defensa legal de Javier Duarte arremetió contra el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de quien señaló que se le “olvida la cantidad de ilícitos que ha cometido, y que el destino lo alcanzará para que sean castigados”.

A través de un comunicado, el equipo de abogados manifestó que Yunes olvida que no basta con hacer declaraciones en las que se ostenta como un hombre dotado de moralidad, ya que sus acciones lo delatan y “deberá enfrentar más temprano que tarde sus ilegales acciones de enriquecimiento descarado”.

Una vez conocidas las acusaciones del gobierno de Yunes, indica el documento, Duarte decidió ser extraditado a México, pues una vez analizadas “es fácil concluir en que son infundadas, ligeras, vagas, imprecisas y completamente dictadas desde el escritorio de un gobernador (con g minúscula) que quiere llevar la política a la arena jurídica”.

El que se haya generado una campaña mediática para pretender desprestigiar al ex gobernador Duarte, mencionó el equipo de defensores, de ninguna manera supone la veracidad de lo difundido.

“Si lo que se dice del ex gobernador fuera cierto, ¿por qué no incluyeron la abominable mentira consistente en que supuestamente privó de medicamentos a niños? ¿Qué eso no sería un delito? La razón es obvia: Quiso manipular a la opinión pública y hoy no tuvo los pantalones de sostener semejante sandez ante los tribunales”, detalla el comunicado.

Respecto de las imputaciones federales, abundaron, se esperará a la audiencia del 4 de julio en Guatemala para tomar una determinación sobre aceptar o no la extradición por los delitos del fuero federal. “No es momento de adelantar acontecimientos”, enfatizaron.

