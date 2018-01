En el abandono, la Unidad López Mateos

Guadalajara

Contrario a lo que ocurre con las unidades deportivas a cargo del Ayuntamiento de Guadalajara, las cuales han sido remodeladas, y no se cobra por su uso, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code), dejó en el olvido a la Unidad López Mateos.

Lo que tendría ser un espacio para fomentar el deporte y la convivencia familiar, está convertido en un muladar y punto de reunión de drogadictos.

En un recorrido realizado por MILENIO JALISCO en la unidad deportiva ubicada en las confluencias de las avenidas Lázaro Cárdenas y Colón, se pudo constatar que gracias a la falta de mantenimiento, el velódromo está en pésimas condiciones, así mismo las canchas de futbol, que en lugar de albergar deportistas son utilizadas para guardar maquinaria pesada.

Las canchas de futbol rápido, tienen el pasto sintético levantado, lo que las convierte en espacios poco seguros para los jugadores.

Los baños y vestidores ubicados a un costado de la alberca, la cual, dicho sea de paso, también no está en óptimas condiciones, los cuales no funcionan al cien por ciento, están quebrados y huelen mal. “Así es, todo está en pésimas condiciones, todo huele muy mal, a la unidad de falta mantenimiento, así hasta desconfianza da venir, lo peor es que así tiene mucho tiempo, tienen años que no le dan como dicen, una manita de gato”, dijo Alejandro Ramírez Hernández, uno de los usuarios.

Las canchas de frontenis, las cuales están enclavadas en el fondo de la unidad deportiva son punto de reunión de drogadictos: “ahí la los que vienen a jugar de la pasan fumando mariguana, casi todo el día huele a como dicen, “petate quemado”, incluso, la persona que está cobrando en la taquilla les tiene miedo, por eso nunca los reporta, además, los que juegan se la pasan apostado y eso ha provocado conflictos entre ellos que terminan en peleas”, detalló Ramón Alberto, otro usuario de la unidad.

Las pistas para correr están totalmente destrozadas, la gente ya las dejó de utilizar por miedo a sufrir una lesión, así lo asegura Grecia Martínez: “la pista para correr se destruyó porque se levantaron por las raíces de los árboles que nunca les dieron mantenimiento, yo tengo años viniendo hacer ejercicio y las cosas están peor en esta unidad desde hace un par de años, cuando llegó esta nueva administración”, dijo la mujer.

A pesar de las mencionadas fallas, los usuarios de la unidad tienen que pagar 4 pesos por ingresar, cosa que no ocurre con las unidades que administra el Ayuntamiento de Guadalajara, donde no se cobra un solo pesos y están en mejores condiciones.

