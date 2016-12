Rescatan a 21 centroamericanos en Nezahualcóyotl; iban a los EU

Nezahualcóyotl

Las autoridades reportaron el rescate de 21 personas migrantes, entre salvadoreños y guatemaltecos, que se encontraban en un domicilio de una colonia del municipio de Nezahualcóyotl, los cuales se dirigían a los Estados Unidos.

Según la información proporcionada por el gobierno local, una vecina que tienen su residencia en la avenida Nezahualcóyotl, en la colonia Raúl Romero, observó movimientos inusuales de gente en una vivienda, marcada con el numero 37 de la citada avenida, y dio aviso a la policía.

En atención a ese reporte, las autoridades desplazaron a seis unidades policiacas para presentarse en la vivienda, donde encontraron a 21 personas, entre ellos nueve menores de edad, uno y otras tantas mujeres, una de ellas de cuatro años y otra de seis años de edad, y durante las entrevistas se detectó que unas son de nacionalidad salvadoreña y otras guatemalteca.

Algunos de los entrevistados dijeron estar de visita en el país y con su documentación en regla, pero otros no y que tenían previsto encaminarse hacia los Estados Unidos.

Los migrantes aseguraron a la policía que no estaban privados de su libertad y que por iniciativa propia realizaron diversas comprar en centros de abasto de la colonia, y que alrededor de las 16:00 horas de hoy pasarían por ellos para trasladarlos a Tijuana, desde donde intentarían cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos.

Los migrantes no proporcionaron los nombres de las personas que las llevarían a la frontera.

Los centroamericanos fueron trasladados al área de atención a víctimas de la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero al no haber personas detenidas no se puso a disposición de las autoridades ministeriales y se les tuvo que canalizar a las autoridades de Migración, donde su caso tendrá que ser atendido y resuelto pues aunque algunos dijeron contar con documentación que avala su presencia en nuestro país, no lo exhibieron a las autoridades locales.

