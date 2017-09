Recuento del supuesto ataque a voluntarios en Oaxaca

Ciudad de México

Un falso sacerdote, Jorge Luis Mora, denunció que voluntarios católicos habían sido baleados, asaltados y una joven violada, por un grupo armado que les robó los víveres que entregarían a los damnificados y que éstos jóvenes pertenecían a la Fundación Papa Francisco Pro Felicitas. Sin embargo, Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, desmintió esos hechos.

En entrevista con Tania Díaz, para Milenio Televisión, Manelich Castilla aseguró haber contactado al joven que ayudó la PF en el tramo de la carretera Libres, de Puebla, el pasado lunes en la madrugada, éste "descartó que haya existido una agresión con las características que se dieron a conocer".

La Policía Federal reconoce haber apoyado "a unas personas que fueron asaltadas y que ya venían de proporcionar este apoyo, pasada la medianoche, regresando de hacer su tarea en Morelos y Puebla".

La fotografía de la camioneta baleada que difundió el Sistema de Información de la Arquidiócesis de México en el comunicado del pasado miércoles, donde se dio a conocer la denuncia de la Fundación Pro Felicitas, aclaró pertenece a las personas asistidas en Puebla y que fueron trasladados a Veracruz para su atención.

El comisionado Castilla aclaró que en Oaxaca se registró un incidente distinto, una brigada que sí pertenece a esta organización, no es asaltada, pero al paso por una comunidad, las personas les solicitaron que bajarán los apoyos y se hizo necesario bajar ahí los apoyos gente y que la gente que no tenía la información de primera mano hizo la denuncia pública y empezó a tomar fuerza". Afirmó, "hablé con el responsable de la organización religiosa, dijo que no hubo violencia que tuvieron que bajar los apoyos..."

El pasado miércoles en entrevista telefónica con Milenio, Jorge Luis Mora, afirmó que los hechos ocurrieron en Oaxaca y que se había presentado una denuncia. Y "no te puede dar más datos, por seguridad de mis muchachos y porque la Policía Federal me indicó no detallar nada, hasta que ellos se encuentren en la Ciudad de México"

Jorge Luis Mora, en la circular 35/2014, fue acusado por la Arquidiócesis de México de ser un falso sacerdote, por lo que se advirtió a los sacerdotes denunciarlo, porque engañaba a los fieles para realizar matrimonios. El comunicado fue firmado por Guillermo Moreno Bravo vicario general de la Curia.

Al difundir Siame la denuncia de los hechos ocurridos a los voluntarios católicos, éstos fueron condenados por la Conferencia del Episcopado Mexicana, sin embargo reconoció desconocer los detalles precisos.

El gobernador Alejandro Murat de Oaxaca, desmintió el jueves que esos hechos ocurrieron en su territorio. Y la Fiscalía General de esa entidad, emitió un comunicado en donde señalaba que éstos ocurrieron en la carretera Amozoc-Perote en el estado de Puebla, además de no tener ninguna denuncia al respecto.

Jorge Luis Mora, dijo a Milenio que "el gobernador de Oaxaca mentía y que él tenía todas las pruebas para demostrar que los hechos violentos denunciados ocurrieron en esa entidad" y más "que me llamé por teléfono para que le dé esa información"

Ese mismo día, por la noche, el gobernador Miguel Angel Yunes de Veracruz indicó haberse comunicado con el comisionado general de la PF, quien le informó que "el ataque no se dio en territorio de Veracruz; fue en el kilómetro 084+640 de la carretera 140D, en el tramo que atraviesa el estado de Puebla"

Ese mismo día, la Comisión Nacional de Seguridad, informó que el lunes pasado a las 2:35 horas, en la carretera Amozoc-Perote en el estado de Puebla, la Policía Federal auxilio a tres vehículos detenidos por una ponchadura de llanta, los cuales regresaban de dejar víveres de las ciudades de Jojutla, Morelos e Izúcar de Matamoros, Puebla.

"En el lugar de los hechos se tuvo contacto con un grupo de jóvenes, quienes relataron que fueron atacados y asaltados por varias personas armadas que salieron de entre los matorrales despojándolos de teléfonos celulares y dinero en efectivo, uno de ellos mostraba heridas leves por rozón de arma de fuego y otro golpes diversos; en ese momento no refirieron ningún tipo de abuso sexual" indicó la CNS.

"Tras el lamentable incidente, los jóvenes fueron auxiliados y trasladados a la caseta de Las Vigas, kilómetro 123, donde fue resguardado uno de los vehículos, y posteriormente llevados hasta la ciudad de Jalapa, Veracruz, para recibir la atención médica correspondiente, donde decidieron en ese momento no presentar denuncia alguna" agregó.

Al respecto, Carlos Arvizú, administrador de la Fundación Pro Felicitas, dio a conocer que los jóvenes no presentaron denuncia, porque "fueron hospitalizados de emergencia debido a las heridas que sufrieron. Porque las familias de los jóvenes tienen miedo a acercarse a las autoridades en tanto no tengan la seguridad necesaria para hacerlo".

El jueves por la noche, la Fundación Pro Felicitas difundió un comunicado en el que explica el trabajo de ayuda que realizaron los 200 jóvenes brigadistas e insistió, en que los jóvenes auxiliados en Puebla por la Policía Federal eran de su grupo.

Y lamentó "las imprecisiones que tuvimos, ya que la comunicación fue confusa para nosotros en los primeros momentos, así como la consternación que nos ocasionó". También anunció que en los próximos días se reintegrará a su labor.

Durante estos tres días la Fundación aseguró que presentaría la denuncia una vez recuperados los jóvenes y con la autorización de los padres de éstos.