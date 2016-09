Funcionario de Monreal deja su cargo temporalmente

Ciudad de México

El director Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, solicitó al jefe delegacional Ricardo Monreal separarse del cargo en lo que la procuraduría capitalina concluye las investigaciones en su contra por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

“Le avisé esta mañana, le dije ‘delegado, le informo que mis actividades privadas se vieron interrumpidas por esta situación, yo lo voy a aclarar en la fiscalía, solo te pido me permitas separarme de mis funciones hasta que no sea aclarado esto’”, dijo De Antuñano en conferencia de prensa.

Detalló que será este lunes cuando haga la solicitud formal para separarse del cargo temporalmente hasta que se aclare el asunto, ya que no quiere afectar el prestigio de la delegación ni de Monreal por un asunto que es privado.

Aseguró que no cometió ningún delito y que los 600 mil pesos que llevaba cuando fue detenido en un retén en la delegación Miguel Hidalgo son de origen lícito.

“Yo no cometí ningún delito, si hubiera cometido un delito no estaría aquí”, dijo a los medios de comunicación.

Aclaró que el dinero que llevaba es producto de donaciones de particulares para la producción de documentales, actividad que, dijo, es su otra pasión.

Indicó que el dinero no es suyo, sino de Zumba Producciones, asociación civil sin fines de lucro a la que pertenece y la cual, desde hace siete años, realiza proyectos para la difusión del trabajo artístico de jóvenes en situación de riesgo.

"Es un organismo civil que funciona por préstamos que a la vez se pagan con la venta de los productos", dijo.

Refirió que había recibido la cantidad para el pago de proveedores de la asociación y la transportaba en efectivo ya que con motivo del Día de la Independencia no había podido realizar las operaciones bancarias, pues no había servicio.

Relató que fue entre las 4 y 5 de la tarde que se detuvo en un retén del Estado Mayor Presidencial en Polanco en las calles de Presidente Mazarik y Mariano Escobedo tras marcársele el alto por parte de oficiales, quienes lo cuestionaron sobre el dinero.

"Nosotros explicamos el origen de ese recurso y se nos permitió la salida. Después, casualmente, alguien habrá dado la orden para que nos interceptaran tres cuadras adelante y se nos indicara que teníamos que volver a acreditar el origen del recurso. Yo entendí que alguien le quería dar un uso político a un asunto particular", mencionó.

Por ello, dijo que decidió acudir a la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos con el fin de acreditar y demostrar que el origen del dinero era lícito. Mencionó que en esas diligencias tardó aproximadamente cuatro horas y después se unió a la verbena popular en la delegación Cuauhtémoc.

“Llegamos a dicha fiscalía donde no se pudo acreditar el origen ilícito y, por el contrario, nosotros acreditamos el origen lícito, por lo cual me retiré y no hubo una detención”, aseguró.



Recalcó que durante 16 años de servicio público nunca ha sido señalado por alguna contraloría o despacho externo por alguna irregularidad y aseguró tener plena confianza en una resolución a su favor gracias a pruebas "contundentes".





ERM/VJCM