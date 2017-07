Continúa la "venta" de mujeres en centros nocturnos: Rosy Orozco

Nezahualcóyotl

La fundadora de la Comisión Unidos Vs Trata, Rosy Orozco, informó que continúa la "venta de mujeres" en centros nocturnos del Estado de México, donde han sido clausurados alrededor de mil 500 inmuebles, en tanto que en el país han sido rescatadas mil mujeres en estos "giros negros", esto lo dijo al participar en el Foro Neza, por una ciudad de Niñas y Mujeres sin violencia.

"Se trata de lugares donde no se respeta al ser humano; es más importante para un empresario vender alcohol, vender un ser humano, drogas a veces, y tener actos ilícitos donde el ser humano se destruye, se le trata como mercancía. Un hombre que ve a una mujer y piensa que está comprando un objeto, es muy fácil que la viole y la deseche, como sucedió con la niña Valeria (hallada sin vida en una combi de transporte de pasajeros)".

Añadió que los hombres deben educarse de una forma diferente, ante casos como el de Valeria: "que las mismas madres eduquen a sus hijos de una manera en la cual entiendan que ninguno de ellos son bestias, ni animales, sino que pueden dominar su sexualidad y pueden tratar al prójimo, a la hija de nuestro prójimo como un ser valioso igual a ellos".

Dijo que en países europeos como Francia e Irlanda, así como en Estados Unidos y Canadá, se registra la problemática de la "trata de personas, la compra de una niña, pero también se está castigando al perverso que va y piensa en un ser humano como mercancía".

Ante la problemática, añadió que es muy importante que en México se avance pronto hacia una legislación que castigue a quien compra, que tenga un castigo económico que permita que una chica que está en situación de prostitución tenga recursos para salir de esa situación. El ser humano no debería estar más a la venta y mucho menos ser desecho.

Calificó que el Foro que tiene como objetivo generar propuestas para proteger a las niñas y niños, así como a mujeres de la violencia, es muy importante.





