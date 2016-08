Catean propiedades de Padrés en tres municipios de Sonora

Hermosillo

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora cateó diversos inmuebles del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, quien es investigado por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento inexplicable.

El vocero de la FAS, Salvador Ávila Cortés, informó que un juez otorgó a la dependencia la autorización para que los agentes del ministerio público ingresaran a las propiedades del ex mandatario, quien cuenta con un amparo de la justicia federal para no ser arrestado.

Los cateos iniciaron por la mañana y se realizaron en residencias campestres, urbanas y ranchos ganaderos, ubicados en los municipios de Arizpe, Nogales y Hermosillo.

Durante este proceso, los agentes del ministerio público fueron auxiliados por peritos especializados. La fiscalía busca determinar si las declaraciones de los bienes de Padrés, corresponden a las propiedades que actualmente ostenta.

Guillermo Padrés, quien fue gobernador de Sonora de 2009 a 2015, es investigado por la FAS, ya que hay indicios de que el ex mandatario fue el líder de una red de corrupción en la que participaron funcionarios de primer nivel durante la administración panista.

Ávila Cortés confió que a pesar de que el ex titular del Poder Ejecutivo cuenta con la protección de la justicia federal para no ser detenido ni llamado a comparecer, cuando el ministerio público lo considere usará la fuerza pública "porque no hay amparo que dure 100 años".



El vocero explicó que como parte de las investigaciones en contra de la administración de Padrés, la FAS tiene abiertos 278 expedientes y 176 amparos interpuestos en contra de la fiscalía, de los cuales 42 causaron sobreseimiento, ya que el juez determinó que no se violaron los derechos de los indiciados.

Como parte de las investigaciones iniciadas con base a las denuncias presentas por el gobierno de Claudia Pavlovich y particulares, la fiscalía logró llevar a prisión a Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación del panista.

También son investigados los ex secretarios de Hacienda, Carlos Villalobos, y de Salud, Bernardo Campillo García, así como la ex directora del Isssteson y actual diputada federal, Teresa Lizárraga.

Por su parte, el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López, se encuentra en calidad de prófugo, mientras que el domingo agentes de la Interpol arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México a Héctor Ortiz Ciscomani, ex secretario de Agricultura.

Ortiz Ciscomani está acusado de haber desviado más de 60 millones de pesos, dinero aportado por el gobierno federal, para el apoyo de los agricultores de Sonora.



VJCM