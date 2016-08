Los conflictos de la PF bajo el mando de Galindo

Ciudad de México

Enrique Galindo estuvo casi cuatro años al frente de la Policía Federal y durante ese tiempo tuvo que enfrentar conflictos en la corporación, entre ellos acusaciones de ejecuciones, torturas y la fuga de un capo de un penal de máxima seguridad.

Galindo se va de la corporación 11 días después de que la CNDH aseguró que policías federales ejecutaron a 22 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y deja una investigación en proceso en la que se indaga si agentes mataron a ocho personas durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio.

Estos son los casos que tuvieron en jaque a la Policía Federal durante la gestión de Galindo Ceballos, quien ayer fue separado de su cargo por el presidente Enrique Peña Nieto.





Nochixtlán

Maestros y organizaciones afines a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron el 19 de junio con policías federales y estatales en la autopista Oaxaca-México, a la altura de Nochixtlán, lo de que dejó ocho muertos y más de cien heridos.

En respuesta, Galindo dijo que los policías federales fueron emboscados.

"(Los manifestantes) se empiezan a reagrupar, empezamos a ver que traen bombas molotov, traen cohetones de muy alto poder, tengo muchos policías quemados de los pies y de las manos, que perdieron los dedos y, efectivamente, se reagrupan de manera estratégica y lo más lamentable es que empezamos a oír detonaciones de armas de fuego que indiscriminadamente disparan contra la sociedad civil y disparan contra los policías", narró en entrevista radiofónica.

"Nuestra gente no trae armas en ese momento, no traían armas, no íbamos a eso", dijo, "cuando se pide el apoyo había ya tres policías federales con herida de bala, no había con qué repeler en ese momento, no había", afirmó el entonces comisionado.

El 6 de julio la PGR atrajo la investigación del caso, mientras que la CNDH indaga si hay violaciones a los derechos humanos.





Tanhuato

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y policías federales se enfrentaron el 22 de mayo de 2015, durante tres horas en el rancho El Sol, lo que dejó 42 supuestos delincuentes muertos y un policía federal. También fueron detenidos tres hombres.

Según el entonces comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, fuerzas federales intentaron recuperar el rancho arrebatado a sus dueños por parte del crimen organizado, pero un grupo de civiles armados presuntamente atacó a los agentes cuando se desplazaban sobre la Autopista de Occidente, que comunica a Guadalajara con Morelia y la Ciudad de México.

Las fuerzas federales persiguieron a sus agresores, quienes entraron al rancho El Sol. Los presuntos delincuentes pidieron ayuda y abrieron fuego contra los agentes. Eso provocó un enfrentamiento que duró tres horas en tres diferentes puntos de la propiedad.

En los medios corrieron sospechas de que habrían sido ejecutados algunos hombres, ya que tenían disparos en la espalda. El 12 de agosto de 2015, el comisionado Galindo negó que los 42 civiles hayan tenido "el tiro de gracia".

"Ninguno de los cuerpos murieron por un tiro de gracia, ninguno tiene el tatuaje de pólvora que indica que el disparo fue a corta distancia", dijo.

También el procurador de Michoacán, Martín Godoy, descartó haya sido una ejecución. Dijo que hubo disparos a corta distancia, lo que no necesariamente indicaba haya sido una ejecución. Explicó que el disparo a corta distancia pudo ser porque el enfrentamiento fue a corta distancia, es decir, cuerpo a cuerpo.

El 18 de agosto la CNDH afirmó que elementos de la Policía Federal ejecutaron arbitrariamente a al menos 22 personas en el rancho El Sol, además de que manipularon evidencias y falsearon información.





Apatzingán

Durante la madrugada del 6 de enero de 2015, un grupo de 44 policías federales y 287 militares llegó desalojó a las personas que estaban en la presidencia municipal de Apatzingán y en los alrededores durante el tianguis instalado por el Día de Reyes. Aparentemente había hombres armados, dijeron las autoridades.

El operativo dejó nueve personas muertas y 44 detenidos.

El 25 de noviembre de 2015, la CNDH documentó el uso excesivo de la fuerza por parte elementos de la Policía Federal, lo que derivó en la muerte de cinco personas, así como en la ejecución extrajudicial de una más.

El organismo aseguró que durante el enfrentamiento entre autodefensas y la policía, se violó el derecho a la vida, a la integridad personal y la inadecuada atención médica.

El entonces comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, dijo el 12 de enero de 2015 que al menos siete civiles murieron en "el fuego cruzado" entre personas presuntamente armadas y la Policía Federal en un segundo enfrentamiento y que en el lugar había balas diferentes a las usadas por la PF.





Video de tortura Guerrero

El 14 de abril de 2014 fue difundido un video en el que se ve a por lo menos dos militares y a una policía federal torturar con bolsas de plástico a una mujer en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. La tortura ocurrió el 4 de febrero de 2015.

El mismo día en que se difundió el video, la PGR inició una averiguación previa para investigar la probable responsabilidad de dos militares y una policía federal en la tortura de una mujer en Guerrero.

El comisionado Galindo dijo el 18 de abril que tres policías federales, y no uno, fueron suspendidos por presuntamente torturar a la mujer; mientras que el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, pidió "perdón" a la sociedad por la tortura.

"Procede sin duda pedir perdón por esos hechos, procede disculparnos públicamente por ello", dijo.





Fuga de El Chapo Guzmán

El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán escapó el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por un túnel que iba de su celda a una casa en obra negra.

La PGR detuvo a 13 ex funcionarios presuntamente involucrados en la fuga del capo, entre ellos 11 policías federales y custodios, quienes enfrentan un juicio por evasión de reo.

Sin embargo, elementos de la Policía Federal adscritos a la División de Caminos recapturaron al capo el pasado 8 de enero en el kilómetro 3.5 de la carretera México15, Los Mochis-Navojoa. El líder del cártel de Sinaloa ofreció a los agentes "empresas, casas y negocios" a cambio de dejarlo ir a él y a su lugarteniente, Orso Iván Gastélum, El Cholo.





jbh