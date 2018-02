Balean vivienda de edil de San Martín Texmelucan

Puebla

La madrugada del jueves sujetos desconocidos abrieron fuego en al menos ocho ocasiones en contra de la casa del presidente municipal de SanMartín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez,pero no se reportaron personaslesionadas. Sin embargo, el funcionario no presentó denuncia por lo ocurrido aunque sí se inició unacarpeta de investigación que no incluye, hasta el cierre de la presenteedición, su declaración ante autoridadesministeriales.

Reportes policiacos indican que los disparos ocurrieron cerca de las cinco de la mañana en la calleJuárez número 206 de la colonia Centro de la cabecera municipal de San Martín. Este inmueble además de hogar deledil, alberga una zapatería de su propiedad y los disparos se hicieron contra la puerta del hogar y la cortina metálicadel negocio.

En la FiscalíaGeneral del Estado se confirmó que el presidente municipal no presentó denuncia alguna por loocurrido pero sí existe una carpeta de investigación oficiosa por la naturaleza de los hechos yposteriormente al ataque personal se presentó en la casa para realizar losperitajes necesarios.

El edil tampoco hafijado una postura pública por lo ocurrido y sólo personal de ComunicaciónSocial del ayuntamiento emitió un mensaje en el que se apunta: “el presidentede Texmelucan y toda su familia se encuentra bien tras la agresión sufrida (en) la parte frontal de su domicilio”.





