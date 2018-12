26 mil 376, la nueva marca histórica en homicidios

Verónica Díaz

A falta de las cifras de un mes, 2018 ya impuso una nueva marca histórica en homicidios dolosos: 26 mil 376.



De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dado a conocer este viernes, en noviembre pasado ocurrieron 2 mil 336 casos, con lo que se alcanzó el récord que supera al de 2017, cuando fueron 25 mil 497, que era el número más alto registrado en 21 años.



El promedio diario de denuncias hasta el mes pasado fue 72, que supera a la media de 69 que hubo en 2017 y la de 61 en 2011, los años más violentos.



Los estados que ocuparon los primeros lugares en homicidios fueron Baja california con 2 mil 570; Guanajuato, 2 mil 367; Guerrero, 2 mil 54; Estado de México, 2 mil 120, y Jalisco mil 784.



Del total de casos denunciados hasta noviembre, 18 mil 149 fueron cometidos con arma de fuego, 2 mil 775 con arma blanca, 5 mil 50 con otro elemento y en 393 se no especifica.



El SNSP hizo ver que por los 2 mil 336 homicidios en noviembre hubo 2 mil 686 víctimas, un incremento de 4.4 por ciento respecto a hace un año. En total, en todo el año ya se contabilizan 30 mil 499 víctimas.



Sobre feminicidio, el SNSP dio a conocer que ocurrieron 62 casos el mes anterior (16 menos que en octubre), con lo que en todo el año van 760.



En cuanto a secuestros, se informó que el mes pasado hubo 81, con lo que suman 889 en to-



do 2018.



La cifra es 19 por ciento menor a la ocurrida en el mismo periodo de 2017, cuando iban mil 58 casos.



La extorsión mantuvo su nivel mensual y en noviembre fueron denunciadas 567, por lo que en lo que va del año ya suman 5 mil 647.



Comparado con el mismo lapso del año anterior, se tiene que este ilícito ha tenido un aumento de 4 por ciento.



Respecto a otros delitos, el SNSP reportó que el mes pasado fueron denunciados 6 mil 340 robos a casa habitación; 16 mil 904 vehículos fueron robados; mil 195 autotransportistas sufrieron un asalto y ocurrieron 5 mil 231 robos a transeúnte.



MULTIHOMICIDIO



Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hallaron en el edificio H6B en la unidad habitacional Infonavit Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli, la noche del jueves los restos de cuatro personas: dos mujeres adultas y dos niños, quienes se encontraban destazados dentro de unos tambos y cubetas de 19 litros, cubiertos con cemento.



Funcionarios de la dependencia revelaron que un hombre vivía en el departamento 402 de este edificio y vivía con su pareja, quien tenía dos hijos, una menor de 14 años y un pequeño de 8, identificado como Ulises.



El hombre ejercía la violencia familiar contra su pareja y en varias ocasiones los vecinos solicitaron el auxilio de una patrulla. Sin embargo, la pareja continuó viviendo en este lugar.



Según los primeros reportes, el jueves el sujeto propinó una golpiza a su pareja y la mató. Como los niños se dieron cuenta también los asesinó. Decidió mutilarlos, los metió en tambos y los cubrió con cemento.



Él continuó con su vida, pero parientes de las víctimas las reportaron como desaparecidas. El agresor conoció a otra mujer, la trajo a vivir con él. Sin embargo, su mujer se dio cuenta de que algo raro estaba pasando.



Como descubrió los cuerpos, también la asesinó y la destazó para meterla en las cubetas y la cubrió con cemento para evitar que el olor se propagara.



La familia de esta última víctima avisó a la fiscalía estatal sobre la desaparición. Se llevaron a cabo diferentes investigaciones, hasta que finalmente policías ministeriales consiguieron una orden de cateo, que cumplimentaron la noche del jueves.



Lo que encontraron fueron los cuerpos de dos de menores de edad de 8 y de 14 años, y de dos mujeres adultas.



El sitio se mantiene resguardado por la policía municipal, pues se esperaba la llegada de peritos para seguir recabando indicios y presentar todas las pruebas posibles contra el agresor.



El Ministerio Público ofreció que hará lo conducente frente a un juez, a fin de evitar que el presunto homicida, a quien algunos ya llama El otro monstruo, pueda salir libre.



Y ADEMÁS



EL ASESINO DE ECATEPEC

El caso de Cuautitlán Izcalli confirma que el Estado de México es una de las entidades más peligrosas para mujeres y niños. En lo que va de este año, ahí han sido cometidos 98 feminicidios. De hecho, recuerda al del llamado Monstruo de Ecatepec, en octubre pasado. Entonces fueron detenidos Juan Carlos “N” y Patricia “N”, quienes confesaron haber matado, mutilado y entambado al menos a 10 mujeres (que estaban reportadas como desaparecidas), cuyos restos vendían a santeros.