¿Qué le hicieron al estadio Azteca?

Básicamente me refiero a la cancha del estadio Azteca, desconozco quién fue el genio brillante que ha despedazado la mejor cancha de todo el futbol mexicano. Me comentan que ese césped híbrido es 96% natural y 4% artificial. Lo tiene el Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal, el PSG y la mayoría de las canchas en la Liga Premier de Inglaterra. Se supone que las hojas naturales crecerán alrededor de las fibras artificiales para tener una cancha con más estabilidad y resistencia. En teoría han instalado la mejor tecnología para jugar futbol, pero por el clima que se tiene en la Ciudad de México no ha podido embonar el nuevo césped y la cancha es un potrero. El lodo que tiene por las bandas es espeluznante. América y Cruz Azul están analizando dejar de jugar ahí para irse a otra parte ya que no se puede jugar al futbol. El sábado que estaba viendo el América contra Rayados me sorprendí como nunca lo había hecho. Si había algo que el Azteca tenía impecable era su césped hermoso, brillante, reluciente, lloviendo o sin llover, la cancha estaba pulcra, divina. Pero ahora es todo lo contrario. Algún genio primero puso un techo en el primer nivel y le quitó todo lo atractivo que tenía: Le han quitado al Azteca su principal atractivo que era su belleza natural. Tengo entendido que pusieron unas áreas VIP en esa zona que han golpeado visualmente su gradería. Pero lo de la cancha es algo que no midieron bien. Mire usted lo que le pasó a Rayados durante dos años que no podían quitar el hongo que estaba en el área que no permitía que se cobraran los penales correctamente. Yo preferiría que América y Cruz Azul jugaran en otro lado para que el césped agarre su fortaleza. Es penoso ver una de las canchas más lindas del mundo totalmente despedazada. ¿Usted qué opina?... ¿Le gustaría que ambos equipos salieran un par de meses del Azteca para que el césped vuelva a ser lo que fue en el pasado?



