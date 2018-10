Nada me daría más gusto que el Cruz Azul sea campeón del futbol mexicano. He visto con alegría que su afición ha regresado a apoyarlos en el estadio Azteca. Veo gente joven, fresca, amigable, gente positiva con ganas de verlos triunfar. Eso es especial, esa transmisión de energía positiva siempre es buena. En este caso La Máquina no se lleva un título desde 1997. Yo era muy pequeño cuando vi levantar su última Copa ante el León y siento como si hubieran pasado 50 años. La Máquina es un equipo histórico, lleno de tradiciones y de grandes ex futbolistas que pasaron por esa gran institución. Siento que este puede ser el semestre de ellos. A menos que en el camino se enfrenten a dos viejos rivales, que se les atraviesen en el camino en la Fiesta Grande: Tigres y Rayados. Los dos equipos regios son muy temidos por todo el futbol mexicano en Liguilla. Ambos cuentan con el plantel y la experiencia para dejar a cualquiera en el camino. Ambos equipos tienen un presupuesto más amplio que el de La Máquina y todos en México saben que diciembre es de Tigres. Si Cruz Azul puede sortear el camino ante estos dos rivales, puede ser campeón del futbol mexicano y de paso detener la mala racha de poco más de 20 años de no levantar un título. La Máquina de Pedro Caixinha tiene que repetir aquel día del 7 de diciembre de 1997, cuando Cruz Azul ganó su octavo título del futbol mexicano y el último hasta la fecha. Tiene que acabar esa sequía para los celestes, este torneo es su oportunidad, pero primero tienen que pasar por los felinos de Ricardo Ferretti que son los amos del Apertura. Creo que es tiempo y con gran justicia, por el torneo que están realizando, que Cruz Azul sea el campeón del futbol mexicano, aunque en la Liguilla todo puede pasar... Los jugadores de La Máquina y su entrenador tienen la última palabra...



