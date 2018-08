Balance de un sexenio

Apenas en junio de este año el historiador inglés Andrew Paxman publicó su libro Los gobernadores. Caciques del pasado y del presente (Grijalbo, México, 2018). Trece autores analizan seis estados. Para cada entidad hay dos capítulos, uno sobre un gobernador remoto y otro sobre un gobernador reciente. El caso de Puebla trata sobre Maximino Ávila Camacho, con un texto escrito por el mismo Paxman, y sobre Rafael Moreno Valle, capítulo de la autoría de Ernesto Aroche Aguilar. El texto de Aroche es, para decirlo de alguna manera, severo.



El título del libro y la selección de los gobernadores permite prever esa severidad. Los personajes analizados son caracterizados por la arbitrariedad que la palabra cacicazgo indica. Poner a Moreno Valle junto a Maximino Ávila Camacho va en el mismo sentido. No se trata desde luego de un ejercicio de crítica por la crítica misma. Son textos serios y fundamentados, a medio camino entre la historia y el periodismo.



El texto sobre Moreno Valle inicia con su “raíz política”, su abuelo el general homónimo, que fue también gobernador de Puebla. Luego sigue con su “raíz financiera”, sus estudios en Estados Unidos. El autor señala que Rafael Moreno Valle nieto es una persona “de mucha inteligencia, de mucha audacia y olfato político”, pero que la academia no es lo suyo. Así, estudio en universidades medianas.



Su trayectoria como estudiante parecía seguir más la del padre, la empresa privada, que la del abuelo, la política. Pero Moreno Valle Rosas se vinculó a Melquiades Morales y ahí inició una carrera política que es bien conocida. Aroche la refiere brevemente, pero se centra en su desempeño como gobernador.



El análisis, bien estructurado y sustentado en datos cualitativos y cuantitativos, es muy crítico. Recupera bien la historia que ya conocen quienes han sido lectores cuidadosos de la prensa poblana y la complementa con datos menos conocidos, cuidando siempre de citar las fuentes.



La relación con la prensa independiente en la entidad fue tensa. También con los dirigentes de los dos principales partidos de la coalición que lo llevó al poder. Socorro Quezada, quien fuera presidenta del PRD estatal y diputada local, señala que la operación de Moreno Valle se da por tres vías: la cooptación, la amenaza y, “la tercera y muy remota es la convicción”.



A pesar de la represión, o debido a que ésta se concentró en los enemigos del gobernador, la delincuencia aumentó notablemente en el estado durante esos seis años. En particular los delitos de alto impacto y los realizados por el crimen organizado. Destaca desde luego el huachicol: en 2010, antes del sexenio analizado, Pemex registró 49 tomas clandestinas en el Estado; para 2016 ya eran mil 533. Ese crecimiento, señala Aroche, sólo pudo tener lugar con protección oficial.



Por la seriedad del texto escrito por Ernesto Aroche Aguilar y por la calidad del libro en que se publica, podemos considerar que el balance que hace será decisivo en la visión del primer sexenio de la alternancia. Ahora que está por iniciarse un nuevo sexenio, sea quien sea que vaya a gobernar al estado, deberá tener presente lo analizado por este autor e incorporarlo a la agenda del nuevo gobierno.