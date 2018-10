El Congreso pírrico

A paso de tortuga va la nueva Legislatura de Nuevo León; la expectativa no puede ser alta. Al menos a juzgar por su primer mes de trabajo, las cosas van mal y esto es grave para el estado.



Existe un error común cuando se habla del “gobierno” en una entidad como la nuestra e incluso en el país. Siempre se enfoca en la figura de una persona, no siempre líder, pero si electa por el ciudadano: un gobernante.



El error está justo ahí, en centrar la atención en el Ejecutivo, ignorando que la viabilidad de un Gobierno está en la división de poderes. El Legislativo influye de manera determinante en el destino, bueno o malo de una sociedad.



Por eso preocupa el inicio de estos diputados. Mientras leyes importantes están esperando, el desorden priva entre las 42 curules.



Todo comenzó mal desde el arranque, cuando, llevado por la tendencia nacional, Morena consiguió una cantidad de curules sin precedentes para un partido de nueva creación, con 8 en total, pero el PRI le madrugó una. Falta de oficio, improvisados.



El PAN consiguió la mejor tajada, con 15 escaños, pero no le sirven para dominar, necesita apoyo de los demás para sus objetivos. Malo el cuento.



El PRI se convirtió por primera vez en chiquillada con solo 6 diputados, aunque con malabares y un mucho de malicia llegó a 8 lugares.



En ese escenario, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el mismo Morena, se vuelven el fiel de la balanza. El oficio de los diputados priistas les hacía pensar que, aun con minoría, el control es fácil; pero hasta ahora la chiquillada ha votado en su contra en los puntos sobre la mesa.



En temas de la fiscalía y hasta en la reelección de los integrantes de la comisión de Transparencia; y lo que viene. Así que amarrados no están los acuerdos. Vaya sorpresa.



Si no fuera por el PAN no sacaba mayorías el que fuera partido hegemónico en el estado. Total priva el desorden y los intereses partidistas, que por si fuera poco, se aderezan con la opacidad, ya que a un mes y medio de iniciada la Legislatura no ha publicado sus gastos. No tarda en tronar el tema.



En solo un mes Morena, que estrena bancada, vio caer a su coordinadora Claudia Tapia, quien acusó a Rafael Zarazua, ex priista, de estar detrás de la maniobra. Más y más novelas.



En resumen, mal inicio para el partido del Presidente en Nuevo León. Así de gris e intrascendente es el inicio de esta Legislatura.



¿Qué está en juego?, mucho. No han avanzado las leyes secundarias para que aplique como debe ser la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Fumadores que deje en claro ese tema, la Ley que regule los Uber, y otras leyes. Para los partidos está en juego nada más y nada menos que la gubernatura.



De su trabajo depende que en tres años la gente se anime a pensar en ellos como opción. El independiente se irá y lo más probable es que gobierne un partido, el que lo haga mejor en ese edificio de Zaragoza y Matamoros.



Y una última verdad; el Congreso fue un contrapeso para el Ejecutivo durante tres años; éste no queda claro si lo será, ni eso ha figurado.



Aún odiando los adjetivos hay algunos que califican a esta Legislatura: pírrica o intrascendente.



El tiempo lo dirá.



victor.martinez@multimedios.com