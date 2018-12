Bajar sueldos en la IP, un despropósito

El viernes pasado la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, declaró en una intervención en el Senado, que hacía una invitación a los empresarios a ajustar los salarios de la iniciativa privada, a la austeridad republicana propugnada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, dio a entender que había salarios muy altos en el sector privado, que debían ser ajustados.



No hay duda de que hay ejecutivos y personal especializado en el sector privado con salarios muy altos, pero eso no es negativo, de hecho, los salarios altos son los que les permiten a muchas compañías atraer al mejor capital humano. No en vano empresas como Google, Disney o Apple se esfuerzan por ofrecer las mejores condiciones a sus empleados.





Es decir que, si una empresa le baja los sueldos a sus ejecutivos y personal clave, nada impide que estos se vayan a trabajar con un competidor, incluso al extranjero, a cambio del salario que consideran justo. Si este fenómeno se lleva a cabo de forma generalizada en el país, lo único que se va a provocar es una tremenda fuga de cerebros de personal altamente calificado, que dejará el país por falta de salarios competitivos.



La propia declaración de Sandoval Ballesteros es preocupante porque deja entrever que una funcionaria de primer nivel, desconoce por completo el funcionamiento de la economía, el mercado y el papel que debe tener el Estado en la sociedad, pero más grave aún, es que se trata de una investigadora de carrera de la UNAM y pertenece al nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, es decir, se trata de una de las integrantes que se suponen más calificadas del gabinete.



La declaración también denota una grave propensión de nuevo gobierno de intervenir en todos los asuntos de la vida nacional, incluso en aquellos que es mejor dejar en el ámbito de los acuerdos entre privados. Ojalá que la declaración poco afortunada de la Secretaria no se traduzca en una iniciativa legal, porque las consecuencias de la medida serían funestas para nuestra economía.