“La seguridad es una necesidad, no un campo para intereses políticos o de otra índole”

Maestro Luis Raúl González Pérez

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Si a un extranjero le pidiéramos que hiciera una descripción de cómo se imagina a nuestro país, es muy posible que imagine a un México en guerra y sometido al poder de algunos malos, siendo víctimas mujeres, niños y muchos más inocentes, y eso no dista mucho de la realidad, ya que en los últimos años, uno de los mayores problemas de nuestro país es la inseguridad; es la única que no ha discriminado, la padecen los más pobres y los más ricos; la mayoría de los mexicanos nos levantamos a trabajar, a hacer lo que nos toca, pero muchas veces sentimos miedo, hemos cambiado rutinas y esperamos que la inseguridad sea una pesadilla que termine pronto.



En las campañas presidenciales no hubo candidato que no se viera obligado a abordar el tema de la seguridad pública como una necesidad prioritaria de los mexicanos, y ahora es el turno de este Presidente de la República dar una solución y garantizar la paz en nuestro país.



En apoyo a las propuestas del Presidente de la República, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política y crear la Guardia Nacional, a la que definen como una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la nación, y que se constituirá con los elementos respectivos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval.



En términos más coloquiales significa, que las funciones de seguridad pública que ejercía la Policía Federal integrada por civiles, ahora serán asumidas por civiles y militares sujetos a una disciplina militar y mando castrense, y esto es un tema que preocupa a más de uno; aunque por una parte es innegable que los militares han ayudado en las regiones más conflictivas del país a mantener la paz, por el otro lado su desempeño ha generado desapariciones forzadas y otras situaciones que han producido graves violaciones a los derechos humanos.



No tengo duda que la reforma constitucional necesaria para crear esta institución será aprobada en breve, ya que desde la perspectiva de este Gobierno, el apoyo del Ejército materializado pronto en la Guardia Nacional, seguirá siendo necesario, tal y como hace 12 años lo consideró el gobierno en turno.



Sin embargo, será necesario contar con un marco legal que establezca con claridad, las facultades y obligaciones de la Guardia Nacional, que permita conocer a la institución que al menos en el planteamiento y esperemos así suceda, buscará garantizar la paz pública; por lo que el mayor deseo es que los legisladores y el ejecutivo federal, establezcan en el ámbito de sus atribuciones, de manera puntual un compromiso con los derechos humanos; porque si esta nueva institución de seguridad, llegase a ejercer acciones en contra de la sociedad a la que se va a comprometer a cuidar o cualquier acto de represión, entonces no podríamos hablar de que vivimos en un estado democrático, sino en una dictadura.



El compromiso de todos los mexicanos es darle el beneficio de la duda a este gobierno y esperar que nos devuelvan la paz y la seguridad; en caso contrario, deberemos alzar la voz.



“El compromiso es un acto, no una palabra”, Jean-Paul Sartre.