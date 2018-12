Regalitos ardientes para cerrar el año con placer

Más allá de las compras en el centro comercial, las fiestas, posadas y los preparativos para la cena familiar, las vacaciones de diciembre pueden ser un excelente marco para que las parejas se reencuentren, amplíen su placer, se diviertan, vuelvan a descubrir lo mucho que se gustan o entren en una nueva dimensión de lo erótico.



Lo principal es tener el deseo de hacerlo, porque sin ello dar un paso a la novedad estará en chino, ya que nada puede ser obligatorio ni nadie tiene el derecho de forzar a otro a hacer algo que no desea. Sin embargo, si platican sobre cómo va la relación, hacia dónde les gustaría llevarla, si hay asuntos que quieren cambiar o muchos que les encantan y llegan a puntos de acuerdo sobre lo que viene, sin olvidarse del factor sorpresa que surge cuando se aprende a vivir el presente, entonces tendrán un buen arranque.



Después, si les es posible podrán echar mano de diversos recursos para hacer la dinámica sexual más atractiva, simpática, cachonda, excitante y misteriosa. Hay juguetes sexuales muy buenos para conseguirlo, pero también algunos artículos de otro tipo que tienen el mismo objetivo: integrarse al encuentro piel a piel.



En Mercado Libre venden una almohada inflable especial para llevar a cabo posturas de manera cómoda y durante más tiempo. Es un cojín con forma de triángulo que se hincha soplando con la boca; ya con la dureza o suavidad deseada, la imaginación será la mejor aliada para idear acomodos en donde sea más sencillo estimular el clítoris durante la penetración o sostener una posición sin sentir cansancio.



En el mismo portal encontrarán una amplia gama de lubricantes y aceites con aromas o sabores diferentes. Aunque es el producto más sencillo resulta el más útil, pues todo cambia cuando las manos pueden deslizarse por todo el cuerpo de una manera continua, sutil o más fuerte, pero sin causar escozor en la piel. También está disponible el gel Alura Lux, un vasodilatador que se pone en los genitales femeninos para aumentar las sensaciones y la lubricación.



Para los amantes del látex, en Amazon México pueden hallar desde trajes completos hasta pantalones, máscaras o faldas que podrían hechizar a los fervientes admiradores de este tipo de prendas. Si lo que les gusta es su textura, prueben con el terciopelo y el encaje, además del consabido cuero (ahora ya hay opciones que no usan piel animal para las personas veganas).



En este sitio vi una “cubierta” para pene con forma de elote, para quienes gustan de reírse mientras disfrutan con nuevas sensaciones. También puede ser un buen regalo para un intercambio picante, así como lo es un guante que incluye un sensor en la parte de la palma y las yemas de los dedos que genera una vibración, para los que se cansan rápido.



Las novedades no dejarán de salir, así que siempre habrá algo nuevo que regalar si estamos dispuest@s a disfrutar.



Escuela Viva: educación sexual para l@s chav@s

Cerca de 45 mil personas entre 15 y 29 años tienen VIH/Sida en México, mientras que una mayoría de jóvenes viven en alto riesgo de contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS) por falta de prevención. Debido a ello, la Fundación México Vivo, con el apoyo de la Mac Aids Fund y condones de la marca Playboy, realiza un programa permanente que los lleva a visitar secundarias, preparatorias y universidades, donde con el apoyo de médicos y voluntarios imparten talleres de sexualidad, prevención y orientación, fomentando además activismo social en los chavos y las chavas.

Hace poco conocí a Rocío Pedraza y Orlando Torres, dos de los mentores de este programa, quienes me contaron cómo funciona: “Vamos a las escuelas y les explicamos cómo colocarse el condón tanto femenino como masculino, cómo evitar el acoso en las redes, prevenir ITS y embarazo en la adolescencia, pues estamos comprometidos con este tema para tratar de bajar la tasa tan alta que hay en México. En las ferias de salud nos piden preservativos, pero cuando les pedimos a las y los chic@s que nos expliquen cómo se usan, no saben. Algunos creen que las infecciones no se transmiten por vía anal y oral. La sífilis ha subido los últimos años y como sus síntomas se presentan hasta tiempo después, siguen teniendo encuentros de riesgo”.

“Es común que hagan preguntas básicas, como si es posible embarazarse por la boca. Algunos creen que vamos a enseñarles cómo tener relaciones sexuales, pero no es eso, es buscar que tengan un buen inicio de su vida erótica, que eviten el abuso sexual, que sientan y vivan su cuerpo, que digan cómo se sienten en sociedad. Nos gusta mucho ir a secundarias, pues lo ideal es que cuando arranquen su vida erótica estén preparados y no tengan problemas.”

Si están interesados en que vayan a una escuela, busquen las páginas http://mexicovivo.org/escuelaviva/ y http://generacionviva.org.









