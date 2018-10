El apasionante mundo de la divulgación científica

En los últimos años, parte de las actividades de extensión e investigación como profesor se han centrado en un proyecto que se titula “Caravana de la Ciencia y el Arte”. El proyecto de divulgación consiste en llevar, principalmente, ciencia y arte a primarias y secundarias de comunidades que no tienen acceso a esto. Las nociones que niños y jóvenes vayan adquiriendo, así como el reconocimiento de fenómenos, tanto físicos como químicos, presentes en su vida cotidiana despertarán inquietudes hacia el mundo de la ciencia y, por consiguiente, el estudio de la misma como meta en su futuro próximo. Se pretende ampliar su visión y presentar lo que pueden lograr a través del estudio y la práctica de una actividad artística y/o científica.



Existe una gran necesidad de fomentar la ciencia y el arte en zonas rezagadas y alejadas de las ciudades. Es fundamental que lo anterior se vaya impulsando desde la edad temprana sin postergarse, pues de otro modo, es difícil crear hábitos, preferencias y/o actitudes encaminadas a estos ámbitos.



La problemática radica en generar un pensamiento crítico en niños y jóvenes para que exista el vínculo con lo científico y lo artístico, que haga de los mexicanos ciudadanos más integrales y cabales para lograr y avanzar en los objetivos que tenemos como sociedad en la cual participamos. El impacto puede evaluarse una vez que se presenta en cada una de las escuelas, con la experiencia previa de las expectativas que tienen los niños y de cómo llegan a maravillarse. Basados en la hipótesis de que si a los niños y jóvenes se les facilita el acceso y están en contacto con la ciencia y el arte, el interés surge y aumenta de manera asombrosa, lo que ayudará a incrementar su curiosidad y amor por la ciencia y el arte.



Bajo un enfoque social entre ciencia y comunidad, se han utilizado métodos más didácticos que a niños y jóvenes les sean atractivos y pueda lograrse ese interés. Desde hace mucho tiempo se tiene la creencia que la ciencia y el arte no están al alcance del entendimiento de las mentes comunes y la misión es demostrar que no es así, y que para que el mundo sea un lugar más humano, próspero, digno y competente, el arte y la ciencia son el vehículo primordial; por lo que, en conclusión, el proyecto consiste en demostrar que son los pilares de la creación de un futuro exitoso, convirtiendo así la divulgación científica en esa actividad apasionante que permita abrir mentes cambiantes y formadoras de un mundo mejor para generaciones futuras.



GUILLERMO CABALLERO TINAJERO

Maestro de la Escuela del Nivel Medio Superior de Salvatierra

eugreka@ugto.mx

www.ugto.mx/eugreka