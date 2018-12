Los esfuerzos por tratar de medir las afectaciones de la corrupción y determinar sus causas han sido numerosos.

Los hallazgos obtenidos, muy indecorosos por cierto, son finalmente una aproximación a este fenómeno, pues medir la corrupción es sumamente complejo ya que es un acto clandestino que se obtiene en base a percepciones, es decir subjetiva.

No por esto deben desestimarse los esfuerzos y los resultados pues finalmente son un termómetro y un pulso de lo que perciben los ciudadanos, e incluso servidores públicos. No es adecuado estigmatizar que los actos de corrupción se dan solo en el ámbito público, también en el ámbito privado.

Recordemos que para que exista un episodio de corrupción debe existir un corrupto y un corruptor, que en este caso puede darse entre lo privado y lo público ó en cualquiera de sus combinaciones. Los recientes resultados del estudio del Observatorio de la Laguna sobre la Corrupción en lo local son contundentes.





Si hay alguien a quién señalar y criticar es a nosotros los ciudadanos, pues parece que esta práctica se normaliza y se hace parte de nuestra cotidianeidad. Cuando uno de cada dos encuestados afirma haber ofrecido mordida a un tránsito municipal, habla del nivel de deterioro y de inconsciencia ciudadana.

Podemos incluso aseverar que este dato es conservador si ponderamos que algunos no lo reconocieron por pena o vergüenza. No es nuevo que la mayoría ciudadana perciba prácticas frecuentes de corrupción en las instituciones, de hecho se ha ido agravando esta percepción año con año en datos del INEGI más reciente.



Es lamentable que aquellos ciudadanos a pesar de haber experimentado algún acto de corrupción no hayan denunciado en el 90% de los casos, principalmente por considerarlo inútil o pérdida de tiempo.

Mientras como ciudadanos no estemos conscientes que al no denunciar estamos siendo cómplices de la corrupción y que mientras pensemos que la corrupción no nos afecta, continuaremos rezagados. La corrupción genera sobrecostos, genera baja calidad de servicios y resta competitividad.

Es urgente fortalecer el capital cívico, pero siempre sumado a una voluntad política y a una mayor transparencia de nuestros gobiernos, así se puede combatir la corrupción. #AsíVivimos