¿Regresará Cruz Azul como favorito para el Clausura 2019?

Carlos Contreras Legaspi

Entiendo la intención de mostrar entereza con el anuncio de refuerzos importantes, a unos días de perder la final ante un odiado rival. Pero rara vez un equipo sale fortalecido de la derrota. Si se quedaron tan cerca y se cumplieron los objetivos, no veo la necesidad de hacer cambios radicales en la plantilla. Mandar a la banca a jugadores de alto perfil puede resultar contraproducente, a Cruz Azul no le faltaron estrellas en la final ni variantes, le faltó un planteamiento simple, con intención de ganar al menos uno de los dos partidos ante el América.



Juan Carlos Zúñiga

Sí. Definitivamente La Máquina será uno de los equipos contendientes al título del próximo torneo, comenzaron a llegar los refuerzos y la base del equipo finalista buscará después de 21 años conseguir la Liga Mx. Sin embargo, también está latente el bicampeonato de las Águilas, Miguel Herrera ya tiene esa encomienda y buscará cumplirla. Los aficionados de Cruz Azul deben ser pacientes, el título está muy cerca de llegar, es cuestión de no enfrentar al América en la gran final y seguir trabajando como lo han hecho con Peláez y Caixinha.



David Medrano

Por supuesto que lo hará, con los refuerzos que ha conseguido, más las figuras que deslumbraron en la fase regular del torneo pasado, Cruz Azul ha conformado un gran plantel para buscar grandes cosas en la Liga Mx. El verdadero problema es cuando llegue a la final, porque de nada servirá volver a ser el mejor del certamen, ni con la mejor defensiva o la más poderosa ofensiva, a este equipo solo le importa el campeonato, y ahí, La Máquina nos ha demostrado en los últimos años que es capaz de cualquier desilusión, así que hasta no ver, no creer.



Heliodoro Hinojosa

Cruz Azul es el máximo favorito a conseguir el título el próximo torneo porque apuntala posiciones donde se vieron sus límites. Orbelín Pineda es mejor que Salas y Baca, Iván Marcone tendrá de compañero a alguien que hará lucir más la media cancha. Cauteruccio y Caraglio necesitan tener competencia, la delantera debe reforzarse a buen nivel y con más variantes individuales. El resto es sólido, a Cruz Azul veámoslo para arriba que será el candidato número uno al título por su plantel y por el coraje de perder el torneo anterior.