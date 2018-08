Sobre la mesa: ¿Qué efecto tienen dueños como Fidel Kuri en la Liga Mx?

Carlos Contreras Legaspi

carlos.contreras@milenio.com • twitter@CCLegaspi

No es novedad. Ni sorprenden las actitudes de Fidel Kuri ni el hecho de que la Liga Mx no pueda proceder en contra de sus afiliados.

Por más que se presente como un ente aparte, la Liga sigue dependiendo de sus dueños y ni cuando inhabilita a uno, puede alejarlo de las operaciones del futbol. Es el caso del Veracruz, cuyo propietario ha usado para fines políticos, se han documentado agresiones a autoridades como Eduardo Codesal y reporteros. Ahora rompe con Guillermo Vázquez, le llama mandilón y traumado y asegura que no tenía contrato con él y en un acto de incongruencia acaba de destapar que nunca ha firmado contrato con sus técnicos.



Enrique Bonilla y la Liga lo desmintieron, hay un contrato federativo vigente hasta que concluya el clausura 2019, de lo contrario Vázquez no podría haber dirigido desde la banca ni se podría haber registrado para el torneo.



Eso nos lleva al siguiente punto, Bonilla deja en los tribunales la atención a los casos de los dobles contratos, ya que en esos acuerdos verbales o los que no se registraron en Federación no pueden intervenir. Sin embargo, cuando éstos pueden comprobarse la Liga sí debería intervenir, así como se puede desafiliar a un club que tiene adeudos, también se puede con aquellos que duplican los contratos y los incumplen.



Platicando con ex jugadores hoy, como todos lo imaginamos, resulta que la práctica es común, que después de que los traspasan en el draft, los reciben en la pretemporada con dos contratos, el federativo con el mínimo y el otro, del que pocas veces reciben copias donde se pacta la mayor parte de su salario.



Pueden negarse, llamar a la asociación, presentar las pruebas en los medios de comunicación y defender sus derechos. Eso significará el final de sus carreras en la Liga Mx. Con algo de suerte podrían colocarse en Europa, la MLS o ligas menores en Sudamérica, pero acá enfrentan un bloqueo por parte de esas directivas, que normalmente son las mismas que se retrasan con las nóminas.



Dueños como Kuri no aportan en lo deportivo y perjudican seriamente al negocio del futbol.





Juan Carlos Zúñiga

juanzu45@hotmail.com • twitter@JC_Zuniga



Hace cinco años, para ser exactos el 18 de mayo del 2013, Reboceros de La Piedad conseguía el Ascenso a Primera División al vencer en penales a Neza. El equipo propiedad de Fidel Kuri, lograba meterse a la elite de los 18 equipos que conforman la Liga Mx, en aquel entonces el dueño de este conjunto aseguró que no saldrían de la ciudad y que La Piedad tendría Primera División. Esto fue falso, a los pocos días el ex diputado dio la noticia de que su equipo se mudaría a Veracruz debido a que el estadio Juan N. López no cumplía con los requerimientos para albergar futbol de Primera, todo esto avalado por la Liga Mx.



En la Liga Mx conocían desde hace muchos años a la familia Kuri, pero nunca imaginaron lo que les esperaba con este directivo, comenzaron los problemas de pago, los malos resultados permearon la estabilidad del equipo, incluso en varias ocasiones desde su llegada a la Liga, han tenido que pelear el descenso. La posición política del dueño de los Tiburones lo orilló a dejar la presidencia, pero eso fue peor. Un buen día se llevó al equipo a Orizaba, los subió a un camión y repartieron playeras, gorras y todos los artículos que usan los candidatos para seducir a los votantes.



En 2015 y luego de una mala decisión arbitral Kuri encaró al entonces presidente de la Comisión de Arbitraje, Edgardo Codesal, y le jaló el pelo, fue vetado por un año. A pesar de ello Fidel siguió bajando a los vestidores, asistiendo al estadio incluso en una zona mixta agredió a un reportero de Puebla. No ha sido fácil para la Liga lidiar con este personaje, la gota que derramó el vaso fueron las terribles declaraciones que hizo sobre Memo Vázquez, quien fuera el entrenador del equipo y renunciara hace unos días.



Es momento de que la Liga y los dueños de los equipos se junten y valoren si este propietario le aporta algo a nuestro balompié, si de verdad es necesario tenerlo activo o tiene que buscarle una salida de este gremio.





David Medrano Mora

aureliomedranomora@gmail.com • twitter@deividmedrano



Lo que estamos viendo de la novela de Veracruz, involucrando a Fidel Kuri-Mario Trejo-Memo Vázquez (y hasta a Hugo Sánchez que solito metió de su cosecha) es nada más que la realidad de nuestro futbol mexicano. La tan triste, pero real situación que tienen que vivir los jugadores y cuerpos técnicos ante los trucos y formas que se manejan en nuestra Liga para sacar cualquier tipo de provecho.



Matar y crucificar los modus operandi de Kuri sería quedarse muy corto en el análisis, lo invito a buscar el nombre de Fidel Kuri en Internet y dirigirse a los videos relacionados, casi en su totalidad, los resultados muestran a un hombre que toda su carrera dentro del futbol ha sido en medio de polémica, incluso sancionado por la Liga previamente, hoy continúa siendo la noticia en todos los programas deportivos.



Evidentemente lo del presidente de Veracruz está mal, pero también están muy mal quienes saben las formas ocultas del futbol mexicano y no las denuncian, quienes son parte también de toda esta triste realidad y que solamente alzan la voz cuando son afectados (la gran mayoría en el tema financiero). Los dobles contratos o los contratos de palabra, los arreglos por debajo del agua son cosas mucho más comunes de lo que creemos, y este mal es un reflejo de nuestra vida diaria, de tanta corrupción que tenemos en nuestro día a día en el país, el futbol es el reflejo de la sociedad, para bien y para mal.



“No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”. Me parece la mejor frase para calificar esta novela con Fidel Kuri. Ojalá y esto sea el paso para que nuestro futbol tome cartas en el asunto, tal vez la idea de una asociación de directores técnicos no es tan loca, pero que al menos que se vea una verdadera intención de mejorar nuestra Liga Mx, porque hasta ahora solo seguiremos sintiendo nuestra Liga “Muy X”.





Heliodoro Hinojosa

heliodoro.hinojosa@multimedios.com • twitter@heliodoroh



La polémica por la existencia de dobles contratos volvió al balompié azteca, luego de que el dueño del Veracruz afirmara que Memo Vázquez aceptó dirigir sin uno firmado, mientras la Liga Mx desmintió el hecho al asegurar que el técnico sí tenía uno registrado ante el organismo. Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, debe actuar de forma inmediata para evitar que este tipo de situaciones afecten al futbol mexicano. No puede salir a declarar que no pueden hacer nada para proteger los derechos de los empleados del balón. Recordemos que a inicio de semana Guillermo Vázquez, dejó al Veracruz al sentirse traicionado por los dirigentes del equipo del Puerto al trabajar sin contrato y pasar meses sin cobrar. Horas más tardes en consecuencia de las declaraciones de Memo Vázquez, Fidel Kuri, salió ante los medios de comunicación pata atacar al ex director técnico de Veracruz al decirle mandilón y traumado señalando que no le debe dinero y hasta en tono de burla mencionó que con el supuesto dinero que le debía se iría a Italia de vacaciones.



La Liga Mx, apegada a códigos de ética, aseguró en un comunicado que Guillermo Vázquez fue registrado con un contrato vigente hasta el término del Clausura 2019, pues presentar este documento es parte de la inscripción de cualquier afiliado a un club previo a un torneo. Hoy, el más afectado parece ser Memo Vázquez, pero la polémica volvió porque Fidel Kuri se muestra como un dueño de equipo sin principios, sin forma y sin respeto al futbol, amedrentando al que se pone en frente solo por ser poderoso económicamente.



Tras esta situación, Miguel Herrera pidió unión entre los técnicos para acabar con los dobles contratos que existan en la Liga Mx, además, Rodrigo Salinas compartió sus experiencias que vivió en Atlas, al declarar que le querían bajar el sueldo, lo cual tuvo que aceptar para poder seguir en el equipo. Pedimos alto a la prepotencia y la falta de respeto de Fidel Kuri, no solo a las personas, sino al futbol mexicano.