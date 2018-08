Las áreas del bienestar

¿De qué hablamos específicamente, cuando hablamos de bienestar?



La Organización Mundial de la Salud, define el bienestar como “un estado que va más allá de estar libre de enfermedad, es un proceso dinámico de cambio y crecimiento, un estado en el que el individuo se desarrolla plenamente física, mental y socialmente, no limitado únicamente a la ausencia de enfermedad o malestar.”



El bienestar es por naturaleza un concepto integral, y no se puede aislar de un contexto, ni de diversas áreas que normalmente se relacionan con un desarrollo saludable en el ser humano.



Englobar esas áreas es de suma importancia para asegurarnos de estar poniendo especial atención a todas y asegurarnos de que estamos viviendo plenamente.



Estas son algunas de las áreas en las que se puede enmarcar el bienestar:



-Relaciones saludables: Nuestra forma de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos y con los elementos que conforman nuestro entorno.



-Autoestima y auto aceptación: Nuestra forma de percibirnos ante nosotros mismos y ante el mundo, aceptando lo que somos, lo que debemos cambiar, lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar de nosotros mismos.



-Propósito de vida: Tener claro qué sentido y significado le daremos a lo que hacemos en el contexto de nuestra vida.



-Autonomía: La capacidad de movilizarnos para adquirir las herramientas necesarias para la consecución de nuestras metas, teniendo una sana y justa fuente de motivación personal para lograrlo.



-Desarrollo y Crecimiento Personal: La búsqueda constante de retos que nos desafíen a continuar creciendo y evolucionando como individuos.



En el Tecnológico de Monterrey, llevamos a cabo distintas actividades que ponen especial atención en el cuidado de las diferentes áreas que conforman el bienestar. Sabemos que la excelencia académica y profesional deben enmarcarse en el contexto de vidas plenas y saludables. Una de estas estrategias es la semana “Vive Saludable”, que se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto de este año, en la que nuestros alumnos viven la experiencia de diferentes actividades enfocadas a las áreas mencionadas anteriormente: talleres, conferencias, ferias de la salud, consultas con especialistas y muchas más.



FRANCISCO JAVIER LARIOS MEZA

Coordinador del área psicopedagógica

francisco.larios@itesm.mx