Contribuyendo a la educación STEM

El National Science and Technology Council (NSTC) ha publicado recientemente un plan que contiene los objetivos estratégicos de los Estados Unidos de Norteamérica en educación STEM para los próximos cinco años. STEM es un acrónimo de: science, technology, engineering y mathematics, y es aplicado a las iniciativas educativas orientadas a mejorar la competitividad de los recursos humanos en ciencias, ingeniería y tecnología.



La estrategia impulsada por la Administración Trump no es espontánea. La National Association of Manufacturing y Deloitte condujeron una investigación que descubrió que los Estados Unidos de Norteamérica necesitarán, en 2025, ocupar cerca de 3.5 millones de puestos de trabajo en ciencias e ingeniería, pero aproximadamente el 60% no podrá ser ocupado por falta de personas con las habilidades requeridas. Un estudio independiente de la compañía Emerson encontró que 20% de los ciudadanos norteamericanos entrevistados cree que la escasez de trabajadores formados en ciencias e ingeniería ha alcanzado un nivel crítico.



La visión del plan del NSTC es: All Americans will have lifelong Access to high-quality STEM education and the United States will be the global leader in STEM literacy, innovation, and employment. Los integrantes del comité que elaboró el plan representan a agencias con propósitos afines a las iniciativas incluidas en el mismo (NSF, NASA, DoD, OSTP, USDA y otras) y éste puede ser consultado en el siguiente enlace: goo.gl/WiSRw6



De acuerdo al reporte «Panorama de la Educación 2017» de la OCDE, México tiene una de las mayores proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en ciencias e ingeniería. En 2015, México ocupó el sexto lugar de la OCDE en este rubro y la proporción de mujeres de nuevo ingreso a la educación superior a áreas STEM en México fue 30%, igual que el promedio de la OCDE. Esto contrasta con los resultados de la prueba PISA de ese año, ya que el promedio de los estudiantes mexicanos en ciencias y matemáticas estuvo por debajo de la media de los países de la OCDE.



Desde el verano de 2014 la UDLAP ofrece el Programa PI-ensa (antes denominado Empoder), el cual es un conjunto de actividades en las que niños y jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato interactúan con nuestros estudiantes de las Escuelas de Ingeniería y Ciencias, para compartir no sólo conocimientos y habilidades, sino experiencias, aspiraciones y sueños. El número de participantes es aproximadamente doscientos cada semestre. La suma del apoyo de los decanos de las escuelas involucradas, el entusiasmo de los profesores coordinadores del programa “Doctor Rubén Alejos Palomares y su servidor” y el talento de nuestros estudiantes permitirá que la iniciativa siga despertando en las nuevas generaciones el interés por las ciencias y la ingeniería (Para más información del Programa, visite: https://sites.google.com/view/programa-piensa).

JUAN JOSÉ ROJAS