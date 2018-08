El ajuste de sueldos de los servidores públicos: una realidad constitucional (I)

No escapa a la luz de la opinión pública, que el hoy virtual Presidente electo en nuestro país, antes de la campaña, durante esta y posterior a la misma, ha marcado la agenda nacional; en ese sentido, el anuncio del programa de austeridad para el sexenio presidencial a iniciarse el próximo 1º de diciembre, es uno de los principales temas que en estos días corre de boca en boca, incluyendo los desacuerdos en torno al tema, entre los que destacan los pronunciamientos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en resumen señala que los impartidores de justicia no pueden ser sujetos de ese programa de austeridad. Sobre el particular, en una réplica muy moderada, la también virtual próxima secretaria de Gobernación -ex Ministra, por cierto- ha señalado que constitucionalmente no se pueden disminuir las percepciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalamiento quizá para ella políticamente correcto, empero, la norma constitucional exige una interpretación con mayor atingencia.



A propósito del tema y en la misma tónica de los artículos anteriores, quien escribe estas líneas propone dar voz a la Constitución para que ésta exprese su opinión al respecto. Por principio, la Constitución nos recuerda que debemos interpretarla de manera sistemática e integral; es decir, las disposiciones jurídicas que en ella se establecen no deben interpretarse de manera aislada, incompleta, ni mucho menos de manera parcial, o a conveniencia de intereses personales.



Así las cosas, de una interpretación sistemática y fluida de los artículos constitucionales 25 primer párrafo; 74 fracción IV; 75, 87, 115, 116, 122, 123, 126, 127 y 128 –misma que invito a los lectores a realizar–, es dable afirmar que existen las condiciones jurídicas suficientes para que el programa de austeridad anunciado por el virtual Presidente electo, sea una realidad en nuestro país. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer hace unos días, que en el próximo Presupuesto de Egresos de 2019, su sueldo será de 108 mil pesos. Ahora bien, considerando que la Constitución federal (artículo 127) establece precisamente que, ningún servidor público podrá recibir una remuneración superior a la establecida para el Presidente de la República, del cabal cumplimiento esta premisa constitucional se deriva el plan de austeridad anunciado.



Conviene tener presente que, de origen, el constituyente de 1917 estableció en el mencionado artículo 127, el derecho que tiene todo servidor publico a recibir una remuneración, haciendo mención expresa de altos cargos de los tres poderes: el Presidente de la República, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; remuneración que debe estar prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación; ya que no puede hacerse gasto alguno que no esté previamente presupuestado (artículo 126); constituyendo el Presupuesto un documento jurídico en donde se establece el gasto público, bajo los principios de unidad, universalidad, legalidad, anualidad y posterioridad.



El citado artículo 127 constitucional ha sufrido a la fecha 4 reformas; la primera en 1982, la segunda en 1987, la tercera en el 2009 y la última en el 2016 -a propósito ésta, de la reforma política de la Ciudad de México-. De dichas reformas trasciende, por su importancia, la tercera de ellas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de agosto de 2009; texto vigente que prevé que ningún servidor público, ya sea de la Federación, Estados o Municipios; organismos autónomos o cualquier otra entidad pública, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto correspondiente.



Más aún, el artículo tercero transitorio del citado decreto de reforma del 2009, establece que a partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor, es decir, para el ejercicio de 2010 y subsecuentes, las percepciones nominales de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como demás Magistrados y Jueces del Poder Judicial federal y locales, incluso los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (hoy INE) se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo; y por lo que hace a las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



JOSÉ RAMÓN CAMPILLO