Navidad a secas

En esta temporada decembrina, la humanidad en general se vuelca hacia sus familias, a sus credos y a sus tradiciones. Por estos motivos se pactan treguas en guerras para que el mundo pueda vivir en paz estas fechas.



En pleno marco de la Navidad, los regiomontanos tienen unas elecciones extraordinarias para elegir al próximo Alcalde, que rendirá protesta hasta el 31 de enero de 2019.



El gremio político y las autoridades electorales no pudieron respetar esta temporada, ¿cómo fue esto posible?



Por si fuera poco, todo sucederá en medio de la Ley Seca que afectará a comercios durante uno de los fines de semana más lucrativos del año.



La sensación general de la ciudadanía no es la más entusiasta para acudir al ejercicio democrático este domingo 23 de diciembre, un mes difícil para promover la participación de los ciudadanos en las urnas, aunque los partidos trataron de mantener el ánimo con campañas para convencer a los votantes de expresar su decisión.



Los tiempos no son los correctos para hacer que las personas decidan quién los gobernará por los próximos tres años. Además, está el peligro latente de los acarreos debido a la provocación del abstencionismo, que definitivamente será un factor determinante en la jornada.



Hay muchas familias que viajan fuera de la Ciudad para pasar Navidad junto a sus seres queridos; esto significa que pocos decidirán el destino de muchos.



La carrera por la Alcaldía de Monterrey será uno de los episodios que harán que se recuerden estas fechas con un sabor amargo.



El próximo 23 de diciembre se impuso el castigo de unas elecciones extraordinarias, debido a las irregularidades de los pasados comicios del mes de julio.



Hay que educar a la clase política acerca del respeto a los votantes y de los efectos sociales, psicológicos y económicos que provocan los conflictos electorales.



El único voto debería ser de confianza en la sociedad regia, que merece la oportunidad de gozar una feliz Navidad.

MIRIAM COLÍN Y VANESSA AGUILAR

miriam@caminamx.com